За неделю на украинском рынке заметно изменились цены на рыбу и морепродукты. Больше всего подорожали консервированные сардины — отдельные позиции прибавили в цене сразу 30–40%.

Цены на продукты в Украине снова выросли — за неделю на рынке заметно изменились ценники на рыбу и морепродукты, и больше всего подорожали консервированные сардины.

Сколько теперь стоят сардины и селёдка

Как сообщает УНИАН со ссылкой на сайт Столичного рынка, некоторые сардины в банках за неделю выросли в цене сразу на 30–40%. Сардина в масле весом 200 г производителя Alba Food подорожала на 20 грн — с 58 до 78 грн (+33,3%). Натуральная сардина с добавлением масла весом 240 г прибавила 24 грн — с 63 до 87 грн (+38,5%). На столько же — 24 грн — выросла стоимость сардин в томатном соусе весом 240 г: с 58 до 82 грн (+43,7%).

Заметно подорожала и селёдка. Норвежская селёдка «Матиас» выросла в цене с 218 до 243 грн (+11,1%). Слабосолёная селёдка производителя «Салмон» подорожала ещё сильнее — со 189 до 218 грн (+15,4%).

Выросли ценники и на копчёную рыбу. Горбуша холодного копчения подорожала на 14,2% — с 582 до 664 грн, а скумбрия холодного копчения — на 8,3%, с 582 до 631 грн. Больше всего в денежном выражении подорожала замороженная икра горбуши производителя Silver Bay, расфасованная по полкилограмма: с 3201 до 3880 грн — правда, этот товар относится скорее к премиум-сегменту.

Что за неделю подешевело

Часть позиций по рыбе за неделю, наоборот, подешевела. Заметнее всего — вяленый судак, который сразу потерял 28,6% цены и теперь продаётся по 679 грн вместо 951 грн.

Одновременно изменились цены и на овощи: килограмм огурцов подешевел на 5 грн — с 35–60 до 30–55 грн, а помидоры, наоборот, прибавили 5 грн — с 30–40 до 35–45 грн/кг. Цены на картофель не изменились. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий подчеркнул, что дефицита продуктов в Украине пока нет, однако свежее мясо и рыба находятся в зоне риска.

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