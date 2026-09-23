За тиждень на українському ринку відчутно змінилися ціни на рибу та морепродукти. Найбільше подорожчали консервовані сардини — окремі позиції додали в ціні одразу 30–40%.

Ціни на продукти в Україні знову зросли — за тиждень на ринку відчутно змінилися цінники на рибу та морепродукти, і найбільше подорожчали консервовані сардини.

Скільки тепер коштують сардини та оселедець

Як повідомляє УНІАН з посиланням на сайт Столичного ринку, деякі сардини в банках за тиждень зросли в ціні одразу на 30–40%. Сардина в олії вагою 200 г виробництва Alba Food подорожчала на 20 грн — з 58 до 78 грн (+33,3%). Натуральна сардина з додаванням олії вагою 240 г додала 24 грн — з 63 до 87 грн (+38,5%). На стільки ж — 24 грн — зросла вартість сардин у томатному соусі вагою 240 г: з 58 до 82 грн (+43,7%).

Помітно подорожчав і оселедець. Норвезький оселедець «Матіас» зріс у ціні з 218 до 243 грн (+11,1%). Слабосолений оселедець виробника «Салмон» подорожчав ще більше — зі 189 до 218 грн (+15,4%).

Зросли цінники й на копчену рибу. Горбуша холодного копчення подорожчала на 14,2% — з 582 до 664 грн, а скумбрія холодного копчення — на 8,3%, з 582 до 631 грн. Найбільше ж у грошовому вимірі подорожчала заморожена ікра горбуші виробника Silver Bay, розфасована по пів кілограма: з 3201 до 3880 грн — щоправда, цей товар належить радше до преміум-сегменту.

Що за тиждень подешевшало

Частина позицій по рибі за тиждень, навпаки, подешевшала. Найпомітніше — в'ялений судак, який одразу втратив 28,6% ціни й тепер продається по 679 грн замість 951 грн.

Водночас змінилися ціни й на овочі: кілограм огірків подешевшав на 5 грн — з 35–60 до 30–55 грн, а помідори, навпаки, додали 5 грн — з 30–40 до 35–45 грн/кг. Ціни на картоплю не змінилися. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький наголосив, що дефіциту продуктів в Україні наразі немає, однак свіже м'ясо та риба перебувають у зоні ризику.

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