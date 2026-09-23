Через нові російські атаки станом на ранок 23 вересня в Україні з'явилися нові знеструмлення одразу у п'яти областях. НЕК «Укренерго» назвала регіони, де ведуться аварійно-відновлювальні роботи, і порадила економити електроенергію.

Відключення світла в Україні після атак РФ фіксують і в середу, 23 вересня: станом на ранок нові знеструмлення з'явилися одразу у п'яти областях. Про це повідомила НЕК «Укренерго».

Як передає Укрінформ із посиланням на допис компанії у Фейсбуці, через бойові дії та удари по енергетичній інфраструктурі без світла опинилися споживачі у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій і Київській областях.

«Внаслідок бойових дій та атак на енергетичну інфраструктуру — на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій і Київській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи», — йдеться у повідомленні.

Окремо енергетики відзначили, що споживання електрики станом на 9:30 середи на 1,2% перевищує рівень попереднього дня. Причиною називають хмарну погоду в більшості областей України, яка знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Коли варто економити електроенергію

З огляду на погодні умови «Укренерго» радить ощадливо споживати електроенергію з 10:00 до 22:00. У цей проміжок навантаження на мережу найбільше, тож відмова від потужних електроприладів допоможе уникнути додаткових обмежень для всіх споживачів.

Водночас застосування графіків відключення світла в Україні 23 вересня не прогнозується. Однак через нові атаки аварійні знеструмлення можуть затягнутися — відновлення живлення в кожній області залежить від безпекової ситуації.

Раніше Politeka повідомляла, відключення світла в Україні: в Укренерго розповіли, у яких областях нові знеструмлення через атаки РФ.

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