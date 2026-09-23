Подорожчання продуктів в Україні набирає обертів. Через зростання логістичних витрат і знищення складів виробники молочної продукції почали активніше переглядати відпускні ціни, а вершкове масло у вересні вже подорожчало на максимум можливого.

Подорожчання продуктів в Україні восени прискориться. Виробники свіжої молочної продукції почали активніше переглядати відпускні ціни через зростання логістичних витрат, повідомляє «Інфагро».

Що відбувається з вершковим маслом

Ринок вершкового масла у вересні залишається нестабільним. Виробники намагаються втримати висхідний ціновий тренд, сформований наприкінці літа, однак можливості для подальшого зростання вартості суттєво обмежені. Причина — достатня пропозиція масла на внутрішньому ринку та значні запаси продукції. Виробництво скорочується незначно, зокрема через контракти на сухе молоко, які формують додаткові обсяги молочної сировини для внутрішнього ринку.

Чому дорожчає молочна продукція

Головний чинник — знищення російськими ударами логістичних центрів торговельних мереж і складів виробників. Найбільше проблеми позначилися на виробниках молока, кефіру, сметани та свіжого сиру. Частина підприємств не змогла забезпечити заплановане зростання продажів у вересні, а торговельні мережі перекладають частину додаткових витрат на постачальників.

Додатковий тиск створює імпорт: у серпні ввезення молочних продуктів майже подвоїлося порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Окремі компанії майже щотижня надсилають торговельним мережам нові цінові протоколи. Однак фактичне подорожчання поки залишається помірним, оскільки нові ціни лише починають діяти.

Що буде з цінами далі

Ще один фактор — скорочення кількості промоакцій: молочну продукцію дедалі рідше продають зі знижками, що позначиться на кінцевій вартості для споживачів. Водночас стримувальним чинником є конкуренція з боку європейського масла: якщо ціни на українську продукцію зростуть до рівня, за якого імпорт стане вигідним, вітчизняні виробники зіткнуться з посиленням конкуренції. Найвигідніші умови вони отримують у Молдові та країнах Кавказу, однак основний ринок збуту залишається внутрішнім.

Раніше Politeka повідомляла, ціни на молочні продукти можуть зрости: Україна нарощує імпорт і втрачає експорт.

Також Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Кіровоградській області: ціни на яйця та крупи стрімко зросли.