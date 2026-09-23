Подорожание продуктов в Украине набирает обороты. Из-за роста логистических затрат и уничтожения складов производители молочной продукции начали активнее пересматривать отпускные цены, а сливочное масло в сентябре уже подорожало на максимум возможного.

Подорожание продуктов в Украине осенью ускорится. Производители свежей молочной продукции начали активнее пересматривать отпускные цены из-за роста логистических затрат, сообщает «Инфагро».

Что происходит со сливочным маслом

Рынок сливочного масла в сентябре остается нестабильным. Производители пытаются удержать восходящий ценовой тренд, сформированный в конце лета, однако возможности для дальнейшего роста стоимости существенно ограничены. Причина — достаточное предложение масла на внутреннем рынке и значительные запасы продукции. Производство сокращается незначительно, в частности из-за контрактов на сухое молоко, которые формируют дополнительные объемы молочного сырья для внутреннего рынка.

Почему дорожает молочная продукция

Главный фактор — уничтожение российскими ударами логистических центров торговых сетей и складов производителей. Больше всего проблемы отразились на производителях молока, кефира, сметаны и свежего сыра. Часть предприятий не смогла обеспечить запланированный рост продаж в сентябре, а торговые сети перекладывают часть дополнительных затрат на поставщиков.

Дополнительное давление создает импорт: в августе ввоз молочных продуктов почти удвоился по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Отдельные компании почти еженедельно отправляют торговым сетям новые ценовые протоколы. Однако фактическое подорожание пока остается умеренным, поскольку новые цены только начинают действовать.

Что будет с ценами дальше

Еще один фактор — сокращение количества промоакций: молочную продукцию все реже продают со скидками, что отразится на конечной стоимости для потребителей. В то же время сдерживающим фактором является конкуренция со стороны европейского масла: если цены на украинскую продукцию вырастут до уровня, при котором импорт станет выгодным, отечественные производители столкнутся с усилением конкуренции. Наиболее выгодные условия они получают в Молдове и странах Кавказа, однако основной рынок сбыта остается внутренним.

Ранее Politeka сообщала, цены на молочные продукты могут вырасти: Украина наращивает импорт и теряет экспорт.

Также Politeka сообщала, подорожание продуктов в Кировоградской области: цены на яйца и крупы стремительно выросли.