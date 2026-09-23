Працівник із бронюванням, який вступив до університету чи коледжу, не отримує автоматично студентську відстрочку — мати дві підстави для звільнення від призову одночасно заборонено.

Бронювання від мобілізації працівників критичних підприємств має чіткі правила, і вступ такого працівника до університету не означає, що його відстрочка автоматично стане «студентською».

Про це розповіли фахівці з кадрового обліку та трудового права Kadroland, передає Новини.LIVE.

Чому доведеться обирати між навчанням і робочою відстрочкою

Військовозобов'язаний не може одночасно користуватися двома різними підставами для відстрочки від мобілізації. Тому людині разом із роботодавцем доведеться самостійно визначити, який саме юридичний механізм захисту від призову вона збереже — студентський статус чи робочу бронь.

При цьому одного факту зарахування до університету чи коледжу недостатньо. Студент має повністю відповідати всім вимогам відповідної законодавчої норми про відстрочку для здобувачів освіти.

Коли роботодавець знімає бронь

Якщо працівник усе ж вирішує перейти на студентську відстрочку, компанія має офіційно припинити його чинну бронь. Це роблять за правилами Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №76 від 27 січня 2023 року.

Водночас жоден нормативний акт не зобов'язує роботодавця примусово анульовувати бронь спеціаліста лише через те, що той вступив до навчального закладу. Відстрочка від підприємства може діяти аж до завершення строку її дії.

Проте на практиці в компаній часто є жорсткі ліміти на кількість заброньованих співробітників. Якщо фірмі потрібно захистити від призову іншого працівника, керівництву доцільно ініціювати зняття броні саме з того, хто вже має право на відстрочку у зв'язку з навчанням.

Що робити працівнику і компанії

Визначитися, яку підставу для відстрочки зберегти — навчання чи бронь за місцем роботи.

Якщо обираєте студентську відстрочку — роботодавець офіційно анульовує бронь за Порядком бронювання (постанова КМУ №76).

Перевірити, що студент повністю відповідає вимогам законодавчої норми щодо відстрочки для здобувачів освіти.

Стежити за строком дії наявної броні — до його завершення відстрочка від підприємства лишається чинною.

Фахівці також нагадують: ТЦК і СП іноді неправомірно відмовляють у наданні відстрочки. Такі рішення цілком реально оскаржити законним шляхом і все ж оформити належне звільнення від служби.

Раніше Politeka повідомляла, бронювання від мобілізації: юристи пояснили, чи потрібно проходити ВЛК.

Також Politeka повідомляла, відстрочка від мобілізації в Україні: чи можуть призвати під час переоформлення документів.

Як повідомляла Politeka, штраф ТЦК до 25 500 грн: що загрожує тим, хто втрачає бронювання.