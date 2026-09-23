У проєкті Держбюджету на 2027 рік заклали кошти на щорічний перерахунок пенсій, який охопить близько 10 мільйонів громадян. Точний розмір підвищення уряд визначить ближче до індексації.

Військові облігації в «Дії» та перерахунок пенсій — два фінансові питання, які зараз хвилюють військових: у проєкті Держбюджету на 2027 рік заклали кошти на щорічну індексацію виплат, яка має охопити близько 10 мільйонів громадян.

Кошти на щорічне підвищення пенсій уже враховані в проєкті Державного бюджету на наступний рік. Для Пенсійного фонду передбачили трансферт у розмірі 292,82 млрд грн — це на 41,51 млрд грн більше, ніж сума, закладена на пенсійні видатки нинішнього року.

Ці гроші, як зазначено в пояснювальних матеріалах до законопроєкту, планують спрямувати на виплату пенсій, доплат, надбавок і підвищень, а також на проведення щорічної індексації від 1 березня. Саме тому березневий перерахунок наступного року передбачений бюджетними планами.

Водночас ані точний коефіцієнт індексації, ані остаточний розмір майбутнього підвищення поки не визначені. Як пояснила депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, конкретні показники Кабінет Міністрів визначить ближче до проведення індексації. Розмір доплати залежатиме від двох чинників — рівня офіційної інфляції та темпів зростання середньої зарплати, з якої сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Що це означає для військових пенсіонерів

Військові пенсіонери — серед тих, кого охопить березнева індексація, тож їм не потрібно подавати жодних заяв: перерахунок проводиться автоматично. Про це свідчить сама структура бюджетного трансферту для ПФУ, який покриває виплати за різними законами, зокрема й за законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби.

Окремо держава гарантує рідним військовослужбовця у разі його загибелі чи смерті пенсію в розмірі щонайменше 30% від суми заробітної плати. А частина пенсіонерів, які мають особливі заслуги перед державою, щомісяця додатково отримує 1038 грн незалежно від віку та стажу.

Поки що можна орієнтуватися лише на сам факт запланованого березневого перерахунку, а не на конкретну суму майбутньої пенсії. Остаточні параметри індексації та порядок її проведення мають визначити відповідними рішеннями уряду, повідомляє ТСН із посиланням на видання «На пенсії».

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