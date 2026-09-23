В проекте Госбюджета на 2027 год заложили средства на ежегодный перерасчет пенсий, который охватит около 10 миллионов граждан. Точный размер повышения правительство определит ближе к индексации.

Военные облигации в «Дія» и перерасчет пенсий — два финансовых вопроса, которые сейчас волнуют военных: в проекте Госбюджета на 2027 год заложили средства на ежегодную индексацию выплат, которая должна охватить около 10 миллионов граждан.

Средства на ежегодное повышение пенсий уже учтены в проекте Государственного бюджета на следующий год. Для Пенсионного фонда предусмотрели трансферт в размере 292,82 млрд грн — это на 41,51 млрд грн больше, чем сумма, заложенная на пенсионные расходы в текущем году.

Эти деньги, как указано в пояснительных материалах к законопроекту, планируют направить на выплату пенсий, доплат, надбавок и повышений, а также на проведение ежегодной индексации с 1 марта. Именно поэтому мартовский перерасчет в следующем году предусмотрен бюджетными планами.

В то же время ни точный коэффициент индексации, ни окончательный размер будущего повышения пока не определены. Как пояснила депутат Ольга Василевская-Смаглюк, конкретные показатели Кабинет Министров определит ближе к проведению индексации. Размер доплаты будет зависеть от двух факторов — уровня официальной инфляции и темпов роста средней зарплаты, с которой уплачивают единый социальный взнос (ЕСВ).

Что это значит для военных пенсионеров

Военные пенсионеры — среди тех, кого охватит мартовская индексация, поэтому им не нужно подавать никаких заявлений: перерасчет проводится автоматически. Об этом свидетельствует сама структура бюджетного трансферта для ПФУ, который покрывает выплаты по разным законам, в том числе по закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы.

Отдельно государство гарантирует родным военнослужащего в случае его гибели или смерти пенсию в размере не менее 30% от суммы заработной платы. А часть пенсионеров, имеющих особые заслуги перед государством, ежемесячно дополнительно получает 1038 грн независимо от возраста и стажа.

Пока можно ориентироваться лишь на сам факт запланированного мартовского перерасчета, а не на конкретную сумму будущей пенсии. Окончательные параметры индексации и порядок ее проведения должны определить соответствующими решениями правительства, сообщает ТСН со ссылкой на издание «На пенсії».

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