На Одесчине часть населенных пунктов оставят без газа на срок до трех недель: самое длительное отключение в Овидиополе продлится с 28 сентября до 19 октября.

График отключения газа в Одесской области на этой неделе расширился: без голубого топлива останутся жители Овидиополя, нескольких сел и ряда улиц Одессы. Как сообщает издание «Новини.LIVE» со ссылкой на АО «Одессагаз», самое длительное отключение продлится почти три недели. Ниже публикуем полный график отключений с адресами, временем и условиями возобновления снабжения.

С 28 сентября газоснабжение приостановят в Овидиополе — из-за отключения ГРС «Овидиополь» и работ на газопроводах высокого и низкого давления. Возобновлять подачу начнут только с 19 октября 2026 года, так что голубого топлива здесь не будет почти три недели.

Какие населенные пункты останутся без газа

Кроме самого Овидиополя, без голубого топлива также будут:

село Барабой;

село Богатыревка;

село Калаглия;

село Николаевка;

садовое товарищество «Росток»;

садовое товарищество «Днестровцы»;

садовое товарищество «Прибрежный»;

садовое товарищество «Альфа»;

садовое товарищество «Чайка».

Что нужно, чтобы возобновили газ

Возобновление газоснабжения в Овидиополе и селах возможно только при условии 100% присутствия абонентов и соблюдения требований безопасности. Специалисты будут проверять наличие действующего договора на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования, отсутствие задолженности по этому договору и за услуги по распределению газа, а также состояние газового оборудования. Самовольно открывать газоснабжение запрещено.

Одесса: газ отключат на 12 часов

В самой Одессе 24 сентября с 06:00 до 18:00 временно приостановят подачу газа из-за работ на газопроводе среднего давления на пересечении улицы Болгарской и переулка Высокого. Ограничения коснутся ряда адресов на улицах:

Болгарская;

Болтенко;

Водопроводная;

Бассейная;

Среднефонтанская;

Мясоедовская;

Мечникова;

6-й Бассейный переулок;

Алексеевская площадь.

Ананьев: голубого топлива нет до 28 сентября

В Ананьеве газоснабжение временно приостановили еще с 09:00 22 сентября — до 09:00 28 сентября. Причина — сварочные работы на газопроводе низкого давления и ремонт электроизолирующих фланцев. Без газа остались дома на улицах:

Богдана Хмельницкого;

Гимназийная;

Леонида Каденюка;

Антона Корбе;

Пирогова.

А также в переулках Украинских Спасателей, Ананьевского восстания и Поддубного. Подачу газа планируют возобновить ориентировочно с 09:00 28 сентября — для этого жители должны быть на месте и предоставить доступ сотрудникам Ананьевского УЭГГ к газовому оборудованию, а также иметь действующие договоры на техобслуживание и без долгов.

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