График отключения газа в Одесской области на этой неделе расширился: без голубого топлива останутся жители Овидиополя, нескольких сел и ряда улиц Одессы. Как сообщает издание «Новини.LIVE» со ссылкой на АО «Одессагаз», самое длительное отключение продлится почти три недели. Ниже публикуем полный график отключений с адресами, временем и условиями возобновления снабжения.
С 28 сентября газоснабжение приостановят в Овидиополе — из-за отключения ГРС «Овидиополь» и работ на газопроводах высокого и низкого давления. Возобновлять подачу начнут только с 19 октября 2026 года, так что голубого топлива здесь не будет почти три недели.
Какие населенные пункты останутся без газа
Кроме самого Овидиополя, без голубого топлива также будут:
- село Барабой;
- село Богатыревка;
- село Калаглия;
- село Николаевка;
- садовое товарищество «Росток»;
- садовое товарищество «Днестровцы»;
- садовое товарищество «Прибрежный»;
- садовое товарищество «Альфа»;
- садовое товарищество «Чайка».
Что нужно, чтобы возобновили газ
Возобновление газоснабжения в Овидиополе и селах возможно только при условии 100% присутствия абонентов и соблюдения требований безопасности. Специалисты будут проверять наличие действующего договора на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования, отсутствие задолженности по этому договору и за услуги по распределению газа, а также состояние газового оборудования. Самовольно открывать газоснабжение запрещено.
Одесса: газ отключат на 12 часов
В самой Одессе 24 сентября с 06:00 до 18:00 временно приостановят подачу газа из-за работ на газопроводе среднего давления на пересечении улицы Болгарской и переулка Высокого. Ограничения коснутся ряда адресов на улицах:
- Болгарская;
- Болтенко;
- Водопроводная;
- Бассейная;
- Среднефонтанская;
- Мясоедовская;
- Мечникова;
- 6-й Бассейный переулок;
- Алексеевская площадь.
Ананьев: голубого топлива нет до 28 сентября
В Ананьеве газоснабжение временно приостановили еще с 09:00 22 сентября — до 09:00 28 сентября. Причина — сварочные работы на газопроводе низкого давления и ремонт электроизолирующих фланцев. Без газа остались дома на улицах:
- Богдана Хмельницкого;
- Гимназийная;
- Леонида Каденюка;
- Антона Корбе;
- Пирогова.
А также в переулках Украинских Спасателей, Ананьевского восстания и Поддубного. Подачу газа планируют возобновить ориентировочно с 09:00 28 сентября — для этого жители должны быть на месте и предоставить доступ сотрудникам Ананьевского УЭГГ к газовому оборудованию, а также иметь действующие договоры на техобслуживание и без долгов.
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