Крупные торговые сети обновили ценники на базовые продукты, поэтому рассказываем, сколько теперь стоят яйца, гречка и молоко в Сильпо, АТБ, Novus и Ашане.

Цены на продукты в Кировоградской области снова выросли, а теперь обновленные ценники появились и в национальных сетях. По состоянию на вторник, 22 сентября, в супермаркетах «Сильпо», АТБ, Novus и «Ашан» часть позиций подешевела, а кое-что — наоборот подорожало.

Заметнее всего изменилась гречка. В Novus крупа подешевела с 71,99 до 69,99 грн за килограмм, тогда как в «Ашане» цена, наоборот, выросла с 69,90 до 74,90 грн.

Как изменились цены на яйца

Яйца показывают разнонаправленную динамику. В «Сильпо» появилась доступная позиция — 39,19 грн за десяток категории С1. В то же время поштучные яйца в «Ашане» подорожали с 5,20 до 5,80 грн за штуку, то есть 58 грн за десяток. В Novus десяток «Квочка Файна курка» С2 стоит 71,99 грн, а в АТБ яйца «Своя лінія» С1 — 73,30 грн.

Молоко и хлеб: где дешевле

В малой упаковке (450 г) дешевле всего молоко в «Сильпо» — 19,99 грн, и в АТБ — 20,40 грн. В Novus действует акционная цена на большую упаковку 900 г — 34,99 грн вместо 53,99 грн. Хлеб во всех сетях остался стабильным: самый дешевый вариант в «Сильпо» за 14,59 грн (0,35 кг), самый дорогой — в Novus за 25,79 грн (0,4 кг).

Подсолнечное масло без изменений

Цены на рафинированное масло остались без изменений во всех сетях. Бутылка объемом 0,5 л стоит от 49,40 грн в «Ашане» до 57,99 грн в «Сильпо».

Где выгоднее покупать

Если сравнивать самые дешевые позиции, то на этой неделе выгоднее всего: гречка — в «Сильпо» (54,99 грн/кг по акции, вместо 64,99 грн), яйца С1 — в «Сильпо» (39,19 грн за десяток), молоко — в «Сильпо» (19,99 грн за 450 г) и Novus (34,99 грн за 900 г), а хлеб — в «Сильпо» (14,59 грн).

Ранее Politeka сообщала, цены на молочные продукты могут вырасти.

Также Politeka сообщала, подорожание продуктов в Кировоградской области: цены на яйца и крупы стремительно выросли.