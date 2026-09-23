Военные и их семьи, чьё жильё разрушила война, могут приобрести новое жильё по жилищному сертификату в рамках «єВідновлення». Однако перед заключением договора купли-продажи есть обязательное условие, которое должны выполнить все совладельцы уничтоженного объекта.

Жилищный сертификат для военных позволяет приобрести новое жильё вместо разрушенного в результате российской агрессии. Но сам факт получения компенсации не завершает процедуру: перед покупкой квартиры или дома владельцам и совладельцам уничтоженного жилья придётся выполнить обязательное условие.

В результате вооружённой агрессии России тысячи украинцев потеряли свои дома. Механизм компенсации за уничтоженное жильё государство предусмотрело в рамках программы «єВідновлення»: владелец может получить жилищный сертификат и использовать его для покупки нового жилья.

Однако, как поясняет «Судебно-юридическая газета», перед заключением договора купли-продажи все совладельцы уничтоженного объекта должны прекратить право собственности на него. То есть государственная регистрация прекращения права собственности на разрушенное жильё — обязательный шаг.

Когда нужно прекратить право собственности

Спешить с этим не стоит. Как напомнили в Департаменте государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета, сначала владелец подаёт заявление на компенсацию, комиссия определяет её размер и принимает соответствующее решение. Прекращать право собственности до решения о назначении компенсации не нужно.

Если же владелец уже получил жилищный сертификат и планирует купить новое жильё, прекратить право собственности следует после подтверждения бронирования средств — но до заключения договора купли-продажи.

Если жильё имеет совладельцев

Когда разрушенное жильё принадлежало нескольким лицам, прекратить право собственности необходимо в отношении прав всех совладельцев. То есть перед приобретением нового жилья по сертификату следует позаботиться, чтобы каждый из них выполнил это требование.

«Не спешите прекращать право собственности на уничтоженное жильё до принятия решения о предоставлении компенсации. Сначала подаётся заявление на получение компенсации, комиссия определяет её размер и принимается соответствующее решение. Только после назначения компенсации владелец переходит к следующему этапу — прекращению права собственности и реализации выбранного способа получения жилья или восстановления», — добавили в ведомстве.

Какие документы нужны

Для государственной регистрации прекращения права собственности необходимо подтвердить право собственности на уничтоженный объект, факт его уничтожения, а также волеизъявление владельца или совладельцев относительно прекращения права собственности.

Сведения об уничтожении объекта государственный регистратор может получить из Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССБ) или из Реестра повреждённого и уничтоженного имущества. В предусмотренных законом случаях факт уничтожения подтверждается актом комиссионного или дистанционного обследования.

Порядок действий шаг за шагом

Порядок предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимости определён постановлением Кабинета Министров Украины от 30 мая 2023 года № 600. Алгоритм такой: сначала подать заявление на компенсацию, дождаться решения комиссии о её размере, затем прекратить право собственности (в том числе всех совладельцев) и только после этого заключать договор купли-продажи нового жилья по сертификату.

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