Однокомнатная квартира — от 550 тысяч, а дом площадью 435 «квадратов» — более 5,3 млн гривен. Рассказываем, какие предложения сейчас на досках объявлений в Нежине и что больше всего интересует покупателей.

Рынок недвижимости в Нежине осенью 2026 года остается неоднородным: на досках объявлений можно найти и бюджетные квартиры, и современное жилье, и частные дома стоимостью в несколько миллионов гривен. Цена сильно зависит от района, площади, состояния помещения, отопления и наличия ремонта — поэтому разрыв между самыми дешевыми и самыми дорогими предложениями достигает нескольких раз.

На сайте OLX сейчас опубликовано 74 объявления о продаже недвижимости в городе. Больше всего покупателей интересуют квартиры с индивидуальным отоплением, готовым ремонтом и возможностью сразу заселиться, а для частных домов важны состояние жилья, коммуникации и земельный участок.

Сколько стоят квартиры

Самые дешевые однокомнатные квартиры в сентябре стартуют примерно от 550–740 тысяч гривен. Среди бюджетных вариантов есть, в частности, квартира в частном доме на две семьи общей площадью 67 кв. м с тремя проходными комнатами — ее выставили за 12 300 условных единиц.

Двухкомнатные квартиры чаще всего представлены в диапазоне от 870 тысяч до 1,6 млн гривен. На доске объявлений можно увидеть двухкомнатные варианты за 870 тысяч, около 1,2 млн, 1,47 млн и более 1,6 млн гривен. Верхняя граница значительно выше: двухкомнатная квартира с ремонтом стоит более 3,3 млн грн, а однокомнатная в новостройке на улице Мациевского выставлена примерно за 2,68 млн гривен.

Пример из объявлений

Свежее предложение — двухкомнатная квартира в центре города по улице Синяковской общей площадью 44,7 кв. м на 4-м этаже панельной пятиэтажки. В помещении уже сделан пол, оштукатурены стены, заменены трубы, а при продаже остается кондиционер. Цена — 29 500 долларов.

Трехкомнатные квартиры тоже имеют широкий разброс цен — примерно от 1,1 млн гривен до более 2,5 млн за просторные или хорошо обустроенные варианты. Например, трехкомнатная квартира площадью 65 кв. м в спальном районе рядом с лесом стоит 48 000 условных единиц, а трехкомнатная с гаражом, землей и погребом в центре — 25 000 долларов.

Что с частными домами

Частные дома в Нежине еще сильнее зависят от площади и участка. Среди актуальных предложений есть объекты примерно за 300–800 тысяч гривен, а также жилье стоимостью более 1–1,5 млн. Встречаются и значительно более дорогие: дом площадью 99,3 кв. м выставлен за 3,39 млн грн, а другую усадьбу площадью 435 кв. м предлагают за более чем 5,3 млн гривен.

Кто покупает недвижимость в Нежине

Открытой статистики о составе покупателей в городе нет, однако, по словам нежинского риелтора Ирины Селюк, спрос на квартиры и дома сохраняется. «Цены высокие, поэтому довольно часто люди покупают в рассрочку. Например, нежинцы часто продают квартиру, а вместо нее хотят приобрести частный дом», — рассказала она в комментарии изданию.

По ее словам, квартиры в Нежине также покупают люди из сельской местности, которые хотят жилье в жилом состоянии, чтобы сразу заехать. На данный момент трехкомнатная квартира с ремонтом стоит от 50 тысяч долларов. Риелтор добавила, что работает и по государственной программе, но пока финансирования нет — «ждем».

Итак, осенью 2026 года в Нежине покупатель может найти жилье от примерно 550 тысяч гривен до более 3 млн грн за квартиру и до 5,3 млн грн за просторный частный дом — все зависит от состояния и локации объекта.