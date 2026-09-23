В октябре 2026 года в Украине продолжают действовать общие правила мобилизации. Призыву в первую очередь подлежат годные к службе мужчины от 25 до 60 лет без отсрочки или брони, однако есть и отдельные исключения.

Мобилизация в Украине в октябре продолжается по действующим правилам. Призыву в первую очередь подлежат годные к службе военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если у них нет оформленной отсрочки или брони. Об этом сообщает OBOZ со ссылкой на разъяснения Минобороны.

Вместе с тем в армию могут призвать и мужчин от 18 до 25 лет — но лишь в отдельных случаях. Речь об офицерах запаса и тех, кто ранее проходил срочную военную службу. Для остальных граждан этого возраста поступление в армию происходит добровольно, на контрактной основе.

Отсрочка и бронь: разница в правилах

Военнообязанные с действующей отсрочкой или бронью на общих основаниях призыву не подлежат. В Минобороны подчеркивают, что эти два механизма различаются по основаниям и процедуре оформления, однако оба освобождают от призыва на время своего действия.

Что с мужчинами, которых ранее сняли с учета

Само по себе снятие с воинского учета не означает автоматического освобождения от воинской обязанности. Если после повторной постановки на учет и прохождения необходимых процедур человека признают годным, а отсрочки или брони у него нет — он может подлежать призыву по действующим правилам.

Отдельно следует учесть ситуацию с теми, кто ранее имел статус «ограниченно годен». После отмены этого статуса для соответствующих категорий действуют требования о повторном медицинском осмотре. Лица, не прошедшие повторную ВВК, должны пройти медосмотр в предусмотренных законодательством случаях — так объясняют в Минобороны.

Служба после 60 лет — только по контракту

Для граждан в возрасте от 60 лет действует другой механизм. Они могут присоединиться к войску исключительно путем заключения контракта: во время военного положения закон разрешает принимать таких лиц на службу, если ВВК признает их годными и есть письменное согласие командира воинской части.

Для женщин военная служба остается добровольной. Женщины, находящиеся на воинском учете, могут быть приняты на службу по собственному желанию, а призвать женщину в армию без ее согласия нельзя.

Как действовать, чтобы не нарушить правила воинского учета

Убедитесь, что отсрочка или бронь оформлены и не утратили силу.

Если вас сняли с учета, но по закону вы подлежите постановке на него — пройдите процедуры и при необходимости ВВК в установленном порядке.

Бывшим «ограниченно годным» стоит пройти повторный медицинский осмотр, если такое требование на них распространяется.

В октябре призыву в первую очередь подлежат годные мужчины от 25 до 60 лет без отсрочки или брони; более молодые категории призывают лишь в определенных законом случаях, а служба для лиц от 60 лет и женщин остается добровольной.

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