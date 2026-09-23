Работник с бронированием, который поступил в университет или колледж, не получает автоматически студенческую отсрочку — иметь два основания для освобождения от призыва одновременно запрещено.

Бронирование от мобилизации работников критических предприятий имеет четкие правила, и поступление такого работника в университет не означает, что его отсрочка автоматически станет «студенческой».

Об этом рассказали специалисты по кадровому учету и трудовому праву Kadroland, передает Новини.LIVE.

Почему придется выбирать между учебой и рабочей отсрочкой

Военнообязанный не может одновременно пользоваться двумя разными основаниями для отсрочки от мобилизации. Поэтому человеку вместе с работодателем придется самостоятельно решить, какой именно юридический механизм защиты от призыва он сохранит — студенческий статус или рабочую бронь.

При этом одного факта зачисления в университет или колледж недостаточно. Студент должен полностью соответствовать всем требованиям соответствующей законодательной нормы об отсрочке для соискателей образования.

Когда работодатель снимает бронь

Если работник все же решает перейти на студенческую отсрочку, компания должна официально прекратить его действующую бронь. Это делают по правилам Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №76 от 27 января 2023 года.

В то же время ни один нормативный акт не обязывает работодателя принудительно аннулировать бронь специалиста лишь из-за того, что тот поступил в учебное заведение. Отсрочка от предприятия может действовать вплоть до окончания срока ее действия.

Однако на практике у компаний часто есть жесткие лимиты на количество забронированных сотрудников. Если фирме нужно защитить от призыва другого работника, руководству целесообразно инициировать снятие брони именно с того, кто уже имеет право на отсрочку в связи с обучением.

Что делать работнику и компании

Определиться, какое основание для отсрочки сохранить — учебу или бронь по месту работы.

Если выбираете студенческую отсрочку — работодатель официально аннулирует бронь по Порядку бронирования (постановление КМУ №76).

Проверить, что студент полностью соответствует требованиям законодательной нормы об отсрочке для соискателей образования.

Следить за сроком действия имеющейся брони — до его окончания отсрочка от предприятия остается в силе.

Специалисты также напоминают: ТЦК и СП иногда неправомерно отказывают в предоставлении отсрочки. Такие решения вполне реально оспорить законным путем и все же оформить надлежащее освобождение от службы.

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