С 1 сентября 2026 года доплату за работу в неблагоприятных условиях больше не выплачивают отдельно — теперь она входит в должностной оклад учителей.

Изменения в школах и новый электронный кабинет для учителей стали одной из главных образовательных новостей начала учебного года. Параллельно Кабмин пересмотрел подход к оплате труда педагогов — и больше всего внимания привлекла судьба доплаты в 2 600 грн.

Речь о надбавке за работу в неблагоприятных условиях, введенной во время полномасштабной войны. Тема важна для десятков тысяч педагогов, поэтому разбираемся, остались ли у педагогов дополнительные деньги и кто получит больше.

Что решил Кабмин

Выплата регулируется постановлением Кабинета Министров № 1286 «Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования». До сентября 2026 года 2 600 грн были отдельной надбавкой, которую получали все учителя до вычета налогов и сборов.

Теперь эту сумму включили непосредственно в должностной оклад. Вместо временной доплаты на период военного положения педагоги получили гарантированное повышение — от этой суммы теперь считают надбавку за престижность труда, выслугу лет и другие доплаты.

В постановлении указано: «Включение в должностной оклад защищает эту сумму — после завершения военного положения она останется в составе гарантированной части зарплаты». То есть деньги не исчезли, но изменился принцип начисления.

Сколько получат учителя на прифронтовых территориях

Отдельная ситуация — в прифронтовых областях. До сентября там педагоги получили доплату в размере 5 200 грн. По сумме фактически ничего не изменилось, но изменился механизм распределения: 2 600 грн включили в должностной оклад, а еще 2 600 грн утвердили как отдельную выплату.

Это касается учителей учреждений общего среднего образования государственной и коммунальной форм собственности (очная форма обучения) на территориях отдельных общин прифронтовых и приграничных областей. Перечень этих территорий — в приложении к постановлению № 1286.

Как оформить доплату

Органы местного самоуправления имеют полномочия утверждать доплату за работу в неблагоприятных условиях для педагогов других учреждений, работающих очно на прифронтовых территориях. Учителю не нужно писать никаких заявлений — начисление происходит автоматически через бухгалтерию образовательного учреждения.

В Министерстве образования и науки уточнили, что отмена Единой тарифной сетки не приведет к снижению доходов педагогов. Зарплата педагога по-прежнему состоит из должностного оклада и ряда доплат, включая премии.

Ранее Politeka сообщала, более 3700 учителей пилотных лицеев внедрят авторские курсы и интегрированное обучение с сентября.

Также Politeka сообщала, доплаты для учителей: кто и как может повысить зарплату уже в этом году.