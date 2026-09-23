Киевстар изменил правила для абонентов предоплаты: теперь номер могут отключить, если его долго не пополнять. Рассказываем, сколько нужно заплатить, чтобы сохранить номер.

Киевстар меняет правила для абонентов — после подорожания мобильной связи оператор обновил и условия, по которым будут отключать номера. Новые правила касаются прежде всего абонентов предоплаты.

По новым правилам срок действия номера составляет 365 дней. Из них 274 дня номер остается активным, после чего переходит в приостановленное состояние еще на 91 день. Об этом говорится на официальном сайте мобильного оператора.

Чтобы продлить действие номера, нужно пополнить счет одним платежом от 30 гривен или оплатить основной пакет услуг по своему тарифу. Даже минимального платежа достаточно, чтобы сохранить номер. В то же время перевод средств с другого номера и услуга «Экстра деньги» не учитываются.

Проверить срок действия номера можно в приложении «Мой Киевстар» или по комбинации *114#. Если 274 дня уже прошли, у абонента есть еще 91 день, чтобы пополнить счет и восстановить номер.

Что делать, если срок действия истек

После завершения 91-дневного периода приостановки самостоятельно восстановить номер уже невозможно — он окончательно теряет силу. Поэтому не стоит доводить до крайнего срока и лучше вовремя пополнять счет.

Новые правила касаются только абонентов предоплаты. Для контрактных клиентов Киевстар действуют другие условия обслуживания.

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