Пенсионный фонд объяснил, как рассчитывается надбавка за каждый год стажа сверх нормы и сколько реально выходит в 2026 году.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области зависят от количества лет, отработанных сверх нормы, и Пенсионный фонд Украины объяснил, как именно рассчитывается эта надбавка. Главное — она не является фиксированной суммой и привязана сразу к двум показателям: размеру основной пенсии и прожиточному минимуму.

За каждый полный год страхового стажа, наработанного сверх установленной нормы, к пенсии добавляют 1% от её основного размера. При этом законом установлен потолок: доплата не может превышать 1% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году этот прожиточный минимум составляет 2 595 гривен. Поэтому предельная сумма надбавки за один год сверхнормативного стажа равняется 25,95 гривни. То есть даже при большой пенсии за каждый лишний год человек получит максимум 25,95 гривни дополнительно.

Как ещё можно увеличить выплату

Отдельный механизм — отсрочка выхода на пенсию. Если человек после достижения пенсионного возраста продолжает работать и не обращается за назначением, выплата растёт за каждый дополнительный месяц: на 0,5% в течение первых 60 месяцев (до пяти лет) и на 0,75% после этого срока. При этом весь период отсрочки пенсия не выплачивается, поэтому вариант подходит лишь тем, кто имеет стабильный собственный доход.

Перерасчёт для работающих пенсионеров

Официальное трудоустройство позволяет накапливать новый страховой стаж, ведь работодатель продолжает платить единый социальный взнос. ПФУ проводит перерасчёт выплат после того, как работающий пенсионер накопит не менее 24 месяцев нового стажа.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области, как и по всей стране, можно уточнить в ближайшем сервисном центре ПФУ или через электронный кабинет на сайте фонда. Стоит знать: статус работающего пенсионера может влиять на отдельные гарантированные минимальные выплаты и надбавки, а полный перерасчёт осуществляется уже после увольнения с работы.

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