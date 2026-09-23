В приложении «Резерв+» нет официальной системы зеленых, желтых и красных статусов, которую в последние дни массово распространяют в соцсетях. Адвокат объяснил, что на самом деле означают цветные ленты и когда они сигнализируют о нарушении правил воинского учета.

Розыск ТЦК и цветные отметки в «Резерв+» снова оказались в центре обсуждения — на этот раз из-за «расшифровки» статусов, которую массово распространяют в соцсетях и на сайтах. Согласно ей, зеленый цвет якобы означает отсутствие нарушений, желтый — зафиксированное нарушение с возможностью оплатить штраф со скидкой 50%, а красный — передачу штрафа в исполнительную службу и блокировку счетов.

Однако в самом приложении никакой такой официальной системы нет. Как сообщает Главред со ссылкой на издание Kadroland, редакция обратилась к боту «Резерв+» и не получила подтверждения этой «расшифровки». Отдельно ситуацию прокомментировал адвокат Алексей Мендрух, который подчеркнул: в вопросах воинского учета нужно ориентироваться не на посты из интернета или ChatGPT, а на нормативные документы.

Базовый норматив, регулирующий работу «Резерв+», — постановление Кабинета Министров №879 об электронном кабинете призывника, военнообязанного и резервиста. Она предусматривает формирование военно-учетного документа, уточнение учетных данных и получение информации из реестра «Оберег», а вот отдельной системы вроде «зеленый — все хорошо», «желтый — нарушение» или «красный — штраф уже передан» там нет.

Какие цвета на самом деле есть в «Резерв+»

В то же время пользователи действительно видят в приложении цветные элементы, но их значение совсем другое, пояснил Мендрух. Когда военно-учетный документ обновлен и никаких проблем нет, светится коричневая лента с датой его формирования. Никакого «зеленого» статуса, который бы подтверждал, что «все хорошо», в приложении не существует — этот цвет, по словам адвоката, «вообще никто и нигде не видел».

Красная лента — это уже сигнал о реальном нарушении. По информации бота «Резерв+», она означает, что ТЦК и СП зафиксировал нарушение правил воинского учета и обратился в Национальную полицию по поводу доставления лица для составления протокола об административном правонарушении.

Причинами появления красной ленты могут быть неявка по повестке, непостановка на воинский учет по новому адресу или месту пребывания (в частности как внутренне перемещенному лицу), непрохождение или отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), а также другие нарушения правил учета.

Желтый цвет, по объяснению адвоката, связан не с уровнем нарушения, а с обновлением самого приложения. Такая лента появляется, когда приложение по каким-то причинам определенное время не обновляется. Это технический индикатор, а не «частичное нарушение», как утверждают распространяемые публикации.

Грозит ли блокировка счетов

Важно понимать: красная лента сама по себе еще не означает, что штраф уже передан в Государственную исполнительную службу или открыто исполнительное производство с арестом счетов. Информацию о наличии начисленного штрафа нужно проверять отдельно — в разделе «Штрафы» в приложении.

В «Резерв+» также могут отображаться официальные статусы воинского учета из реестра «Оберег»: «Исключен из учета», «Снят с учета», «Не на учете», а для статуса «На учете» — категория призывника, военнообязанного или резервиста. Именно на них стоит ориентироваться, а не на выдуманные цветные схемы из соцсетей.

Как проверить штрафы ТЦК в «Резерв+»

Проверить информацию о нарушениях и начисленных штрафах можно непосредственно в приложении: «Сервисы» → «Штрафы», где можно открыть конкретное нарушение. Адвокат также советует остерегаться сторонних копий приложения — через них можно столкнуться с мошенниками, поэтому стоит загружать только официальное приложение и проверять источники информации.

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