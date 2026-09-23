Средняя цена дизеля в Украине приблизилась к 100 грн за литр, однако дефицита топлива на рынке нет — специалисты фиксируют профицит. Рассказываем, почему Украина проходит топливный кризис лучше части европейских стран.

Подорожание топлива в Украине продолжается: средняя цена дизельного топлива составляла 98,24 грн/л, а бензина А-95 — 88,32 грн/л. С начала июля дизель подорожал примерно на 22 грн/л, бензин — на 13 грн/л.

Такие цифры приводит консалтинговая группа «А-95» (Enkorr), сообщает «Трибун». При этом, несмотря на приближение цены к психологической отметке 100 грн/л, дефицита топлива на рынке нет. Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн отдельно подчеркнул: сейчас на рынке, наоборот, наблюдается профицит.

Как Украина обошла часть Европы

Для сравнения: в Польше за тот же период дизель в пересчете подорожал на 29,7 грн/л, а бензин — на 19,7 грн/л. При этом польское правительство перед этим потратило около $1,3 млрд на снижение акцизов и НДС, пытаясь сдержать цены, но после завершения части программы стоимость топлива резко выросла.

Во Франции власти рассматривали ограничение цен и налог на сверхприбыль нефтяных компаний. TotalEnergies параллельно удерживала более низкие цены на своих АЗС, однако в сентябре спрос резко вырос — по состоянию на 15 сентября на 86% станций компании не хватало как минимум одного вида топлива.

В Украине государство не вводило подобных масштабных субсидий. Автор исследования Иван Марченков отмечает: бюджет страны во время войны не имеет для этого достаточного ресурса. Тем временем результат оказался близким к странам, которые активно вмешивались в ценообразование: по темпам подорожания бензина Украина идет примерно наравне с Румынией и Францией, а дизель с начала июля вырос меньше, чем в Польше, Германии и Франции.

Что будет с ценами дальше

Особенно показательно, что такая ситуация сохраняется во время войны, когда Россия регулярно атакует АЗС, склады и другую топливную инфраструктуру. По словам Куюна, участники рынка фактически взяли паузу и следят за мировыми котировками: в последние дни они несколько снизились, однако этого пока недостаточно для заметного удешевления топлива в Украине.

По состоянию на 22 сентября средняя цена дизеля в крупных сетях составляет около 99,23 грн/л, а на отдельных АЗС премиальные марки уже приблизились к 100 грн или пересекли ее. Оснований для быстрого разворота цен пока нет: аналитики «А-95» предупреждают, что мировой рынок остается напряженным, а осенью цены на заправках могут снова неприятно удивить.

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