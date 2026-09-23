Середня ціна дизеля в Україні наблизилася до 100 грн за літр, проте дефіциту пального на ринку немає — фахівці фіксують профіцит. Розповідаємо, чому Україна проходить паливну кризу краще за частину європейських країн.

Подорожчання пального в Україні триває: середня ціна дизельного пального становила 98,24 грн/л, а бензину А-95 — 88,32 грн/л. Від початку липня дизель подорожчав приблизно на 22 грн/л, бензин — на 13 грн/л.

Такі цифри наводить консалтингова група «А-95» (Enkorr), повідомляє «Трибун». Водночас попри наближення ціни до психологічної позначки 100 грн/л дефіциту пального на ринку немає. Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн окремо наголосив: зараз на ринку, навпаки, спостерігається профіцит.

Як Україна обійшла частину Європи

Для порівняння: у Польщі за той самий період дизель у перерахунку подорожчав на 29,7 грн/л, а бензин — на 19,7 грн/л. При цьому польський уряд перед тим витратив близько $1,3 млрд на зниження акцизів і ПДВ, намагаючись стримати ціни, але після завершення частини програми вартість пального різко зросла.

У Франції влада розглядала обмеження цін і податок на надприбутки нафтових компаній. TotalEnergies паралельно утримувала нижчі ціни на власних АЗС, однак у вересні попит різко зріс — станом на 15 вересня на 86% станцій компанії бракувало щонайменше одного виду пального.

В Україні держава не запроваджувала подібних масштабних субсидій. Автор дослідження Іван Марченков зазначає: бюджет країни під час війни не має для цього достатнього ресурсу. Тим часом результат виявився близьким до країн, які активно втручалися у ціноутворення: за темпами подорожчання бензину Україна йде приблизно нарівні з Румунією та Францією, а дизель із початку липня зріс менше, ніж у Польщі, Німеччині та Франції.

Що буде з цінами далі

Особливо показово, що така ситуація зберігається під час війни, коли Росія регулярно атакує АЗС, склади та іншу паливну інфраструктуру. За словами Куюна, учасники ринку фактично взяли паузу і стежать за світовими котируваннями: останніми днями вони дещо знизилися, але цього поки недостатньо для помітного здешевшання пального в Україні.

Станом на 22 вересня середня ціна дизеля у великих мережах становить близько 99,23 грн/л, а на окремих АЗС преміальні марки вже наблизилися до 100 грн або перетнули її. Підстав для швидкого розвороту цін поки немає: аналітики «А-95» попереджають, що світовий ринок залишається напруженим, а восени ціни на заправках можуть знову неприємно здивувати.

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