В Украине заработала новая процедура: военнообязанные могут переоформить действующую отсрочку от мобилизации на другое законное основание через ЦНАП. Во время рассмотрения заявления прежняя отсрочка не теряется.

Правила отсрочки от мобилизации в Украине пополнились новой процедурой: теперь переоформить действующую отсрочку на другое законное основание можно через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). О нововведении сообщило Министерство обороны Украины, информирует «Коммерсант Украинский».

Новый порядок касается военнообязанных, которые уже имеют оформленную отсрочку, но в течение срока ее действия получили право на нее по другому основанию. Например, человек мог иметь отсрочку в связи с обучением, а затем получить право на нее по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.

Главная гарантия процедуры — во время рассмотрения заявления военнообязанный не теряет прежнюю отсрочку. Если комиссия откажет в изменении основания, старая отсрочка не аннулируется и будет действовать до завершения установленного срока.

Как переоформить отсрочку через ЦНАП

Чтобы изменить основание отсрочки, нужно лично обратиться в ЦНАП и предоставить документы, подтверждающие право на новое основание. Перечень документов зависит от конкретной жизненной ситуации заявителя.

Алгоритм выглядит так: сначала следует сообщить администратору, что действующая отсрочка уже оформлена, но ее основание нужно изменить. Далее — подать документы на новое основание. Администратор сформирует заявление и передаст документы на рассмотрение уполномоченной комиссии.

Во время оформления система автоматически проверит в реестре «Оберег», состоит ли заявитель на воинском учете, имеет ли он действующую отсрочку и когда завершается срок ее действия.

Кто принимает решение

ЦНАП лишь принимает заявление и документы. Окончательное решение принимает комиссия районного или городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в котором военнообязанный состоит на учете. Обращение к администратору не означает автоматической смены основания — документы должны пройти проверку, после которой комиссия согласует заявление или откажет.

Когда можно подать заявление

Изменить основание отсрочки можно в любой момент в течение срока ее действия — правило о 30 днях в этом случае не применяется. Другой порядок действует для продления отсрочки по тому же основанию: с таким заявлением в ЦНАП можно обращаться, только когда до завершения действующей отсрочки осталось не более 30 дней. Если срок больше, система автоматически откажет в приеме заявления.

Итак, это две разные процедуры: изменить основание можно в течение всего срока действия отсрочки, а продлить ее по тому же основанию — не ранее чем за 30 дней до завершения.

Чего нельзя сделать через ЦНАП

Переоформить отсрочку на бронирование через ЦНАП нельзя. Так же невозможно изменить бронирование на обычную отсрочку с помощью этой административной услуги. Для бронирования работников действует отдельная процедура, которую проходит работодатель. Если нужно досрочно прекратить действующую отсрочку — в частности для дальнейшего бронирования — следует обратиться с заявлением непосредственно в ТЦК и СП. Отменить отсрочку через ЦНАП также невозможно.

Что проверить перед обращением

Перед подачей заявления стоит убедиться, что действующая отсрочка еще не завершилась, в реестре «Оберег» содержатся актуальные военно-учетные данные, а новое основание соответствует установленным законом условиям. Также следует подготовить полный комплект подтверждающих документов и помнить, что обращение не должно касаться перехода на бронирование или отмены отсрочки.

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