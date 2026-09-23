В Україні запрацювала нова процедура: військовозобов'язані можуть переоформити чинну відстрочку від мобілізації на іншу законну підставу через ЦНАП. Під час розгляду заяви попередня відстрочка не втрачається.

Правила відстрочки від мобілізації в Україні поповнилися новою процедурою: відтепер переоформити чинну відстрочку на іншу законну підставу можна через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Про нововведення повідомило Міністерство оборони України, інформує «Комерсант Український».

Новий порядок стосується військовозобов'язаних, які вже мають оформлену відстрочку, але протягом строку її дії отримали право на неї за іншою підставою. Наприклад, людина мала відстрочку у зв'язку з навчанням, а згодом отримала право на неї за сімейними обставинами або через стан здоров'я.

Головна гарантія процедури — під час розгляду заяви військовозобов'язаний не втрачає попередню відстрочку. Якщо комісія відмовить у зміні підстави, стара відстрочка не анулюється й діятиме до завершення встановленого строку.

Як переоформити відстрочку через ЦНАП

Щоб змінити підставу відстрочки, потрібно особисто звернутися до ЦНАП і надати документи, які підтверджують право на нову підставу. Перелік документів залежить від конкретної життєвої ситуації заявника.

Алгоритм виглядає так: спершу слід повідомити адміністратора, що чинна відстрочка вже оформлена, але її підставу потрібно змінити. Далі — подати документи на нову підставу. Адміністратор сформує заяву та передасть документи на розгляд уповноваженої комісії.

Під час оформлення система автоматично перевірить у реєстрі «Оберіг», чи перебуває заявник на військовому обліку, чи має він чинну відстрочку та коли завершується строк її дії.

Хто ухвалює рішення

ЦНАП лише приймає заяву та документи. Остаточне рішення ухвалює комісія районного або міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), у якому військовозобов'язаний перебуває на обліку. Звернення до адміністратора не означає автоматичної зміни підстави — документи мають пройти перевірку, після якої комісія погодить заяву або відмовить.

Коли можна подати заяву

Змінити підставу відстрочки можна будь-коли протягом строку її дії — правило про 30 днів у цьому випадку не застосовується. Інший порядок діє для продовження відстрочки на тій самій підставі: з такою заявою до ЦНАП можна звертатися, лише коли до завершення чинної відстрочки залишилося не більше 30 днів. Якщо строк більший, система автоматично відмовить у прийнятті заяви.

Отже, це дві різні процедури: змінити підставу можна протягом усього строку дії відстрочки, а продовжити її на тій самій підставі — не раніше ніж за 30 днів до завершення.

Чого не можна зробити через ЦНАП

Переоформити відстрочку на бронювання через ЦНАП не можна. Так само неможливо змінити бронювання на звичайну відстрочку за допомогою цієї адміністративної послуги. Для бронювання працівників діє окрема процедура, яку проходить роботодавець. Якщо потрібно достроково припинити чинну відстрочку — зокрема для подальшого бронювання — слід звернутися із заявою безпосередньо до ТЦК та СП. Скасувати відстрочку через ЦНАП також неможливо.

Що перевірити перед зверненням

Перед поданням заяви варто переконатися, що чинна відстрочка ще не завершилася, у реєстрі «Оберіг» містяться актуальні військово-облікові дані, а нова підстава відповідає встановленим законом умовам. Також слід підготувати повний комплект підтвердних документів і пам'ятати, що звернення не повинно стосуватися переходу на бронювання або скасування відстрочки.

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