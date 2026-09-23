Графік відключення газу в Одеській області на цей тиждень розширився: без блакитного палива залишаться жителі Овідіополя, кількох сіл і низки вулиць Одеси. Як повідомляє видання «Новини.LIVE» з посиланням на АТ «Одесагаз», найдовше відключення триватиме майже три тижні. Нижче публікуємо повний графік відключень з адресами, годинами та умовами відновлення постачання.
З 28 вересня газопостачання припинять в Овідіополі — через відключення ГРС «Овідіополь» та роботи на газопроводах високого й низького тиску. Відновлювати подачу почнуть лише з 19 жовтня 2026 року, тож блакитного палива тут не буде майже три тижні.
Які населені пункти залишаться без газу
Окрім самого Овідіополя, без блакитного палива також будуть:
- село Барабой;
- село Богатирівка;
- село Калаглія;
- село Миколаївка;
- садове товариство «Росток»;
- садове товариство «Дністровці»;
- садове товариство «Прибережний»;
- садове товариство «Альфа»;
- садове товариство «Чайка».
Що потрібно, щоб відновили газ
Відновлення газопостачання в Овідіополі та селах можливе лише за умови 100% присутності абонентів і дотримання вимог безпеки. Фахівці перевірятимуть наявність чинного договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж і обладнання, відсутність заборгованості за цим договором та за послуги з розподілу газу, а також стан газового обладнання. Самовільно відкривати газопостачання заборонено.
Одеса: газ вимкнуть на 12 годин
У самій Одесі 24 вересня з 06:00 до 18:00 тимчасово припинять подачу газу через роботи на газопроводі середнього тиску на перетині вулиці Болгарської та провулку Високого. Обмеження торкнуться низки адрес на вулицях:
- Болгарська;
- Болтенко;
- Водопровідна;
- Басейна;
- Середньофонтанська;
- М'ясоїдівська;
- Мечникова;
- 6-й Басейний провулок;
- Олексіївська площа.
Ананьїв: блакитного палива немає до 28 вересня
В Ананьєві газопостачання тимчасово призупинили ще з 09:00 22 вересня — до 09:00 28 вересня. Причина — зварювальні роботи на газопроводі низького тиску та ремонт електроізолювальних фланців. Без газу залишилися будинки на вулицях:
- Богдана Хмельницького;
- Гімназійна;
- Леоніда Каденюка;
- Антона Корбе;
- Пирогова.
А також у провулках Українських Рятувальників, Ананьївського повстання та Піддубного. Подачу газу планують відновити орієнтовно з 09:00 28 вересня — для цього мешканці мають бути на місці й надати доступ співробітникам Ананьївського УЕГГ до газового обладнання, а також мати чинні договори на техобслуговування та без боргів.
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