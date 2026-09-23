На Одещині частину населених пунктів залишать без газу на термін до трьох тижнів: найдовше відключення в Овідіополі триватиме з 28 вересня до 19 жовтня.

Графік відключення газу в Одеській області на цей тиждень розширився: без блакитного палива залишаться жителі Овідіополя, кількох сіл і низки вулиць Одеси. Як повідомляє видання «Новини.LIVE» з посиланням на АТ «Одесагаз», найдовше відключення триватиме майже три тижні. Нижче публікуємо повний графік відключень з адресами, годинами та умовами відновлення постачання.

З 28 вересня газопостачання припинять в Овідіополі — через відключення ГРС «Овідіополь» та роботи на газопроводах високого й низького тиску. Відновлювати подачу почнуть лише з 19 жовтня 2026 року, тож блакитного палива тут не буде майже три тижні.

Які населені пункти залишаться без газу

Окрім самого Овідіополя, без блакитного палива також будуть:

село Барабой;

село Богатирівка;

село Калаглія;

село Миколаївка;

садове товариство «Росток»;

садове товариство «Дністровці»;

садове товариство «Прибережний»;

садове товариство «Альфа»;

садове товариство «Чайка».

Що потрібно, щоб відновили газ

Відновлення газопостачання в Овідіополі та селах можливе лише за умови 100% присутності абонентів і дотримання вимог безпеки. Фахівці перевірятимуть наявність чинного договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж і обладнання, відсутність заборгованості за цим договором та за послуги з розподілу газу, а також стан газового обладнання. Самовільно відкривати газопостачання заборонено.

Одеса: газ вимкнуть на 12 годин

У самій Одесі 24 вересня з 06:00 до 18:00 тимчасово припинять подачу газу через роботи на газопроводі середнього тиску на перетині вулиці Болгарської та провулку Високого. Обмеження торкнуться низки адрес на вулицях:

Болгарська;

Болтенко;

Водопровідна;

Басейна;

Середньофонтанська;

М'ясоїдівська;

Мечникова;

6-й Басейний провулок;

Олексіївська площа.

Ананьїв: блакитного палива немає до 28 вересня

В Ананьєві газопостачання тимчасово призупинили ще з 09:00 22 вересня — до 09:00 28 вересня. Причина — зварювальні роботи на газопроводі низького тиску та ремонт електроізолювальних фланців. Без газу залишилися будинки на вулицях:

Богдана Хмельницького;

Гімназійна;

Леоніда Каденюка;

Антона Корбе;

Пирогова.

А також у провулках Українських Рятувальників, Ананьївського повстання та Піддубного. Подачу газу планують відновити орієнтовно з 09:00 28 вересня — для цього мешканці мають бути на місці й надати доступ співробітникам Ананьївського УЕГГ до газового обладнання, а також мати чинні договори на техобслуговування та без боргів.

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