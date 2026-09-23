Великі торговельні мережі оновили цінники на базові продукти, тож розповідаємо, скільки тепер коштують яйця, гречка та молоко в Сільпо, АТБ, Novus і Ашані.

Ціни на продукти в Кіровоградській області знову зросли, а тепер оновлені цінники з'явилися і в національних мережах. Станом на вівторок, 22 вересня, у супермаркетах «Сільпо», АТБ, Novus та «Ашан» частина позицій подешевшала, а дещо — навпаки подорожчало.

Найпомітніше змінилася гречка. У Novus крупа подешевшала з 71,99 до 69,99 грн за кілограм, тоді як в «Ашані» ціна, навпаки, зросла з 69,90 до 74,90 грн.

Як змінилися ціни на яйця

Яйця показують різноспрямовану динаміку. У «Сільпо» з'явилася доступна позиція — 39,19 грн за десяток категорії С1. Водночас поштучні яйця в «Ашані» подорожчали з 5,20 до 5,80 грн за штуку, тобто 58 грн за десяток. У Novus десяток «Квочка Файна курка» С2 коштує 71,99 грн, а в АТБ яйця «Своя лінія» С1 — 73,30 грн.

Молоко та хліб: де найдешевше

У малому упакуванні (450 г) найдешевше молоко в «Сільпо» — 19,99 грн, та в АТБ — 20,40 грн. У Novus триває акційна ціна на велику упаковку 900 г — 34,99 грн замість 53,99 грн. Хліб у всіх мережах лишився стабільним: найдешевший варіант у «Сільпо» за 14,59 грн (0,35 кг), найдорожчий — у Novus за 25,79 грн (0,4 кг).

Соняшникова олія без змін

Ціни на рафіновану олію залишилися без змін у всіх мережах. Пляшка об'ємом 0,5 л коштує від 49,40 грн в «Ашані» до 57,99 грн у «Сільпо».

Де найвигідніше купувати

Якщо порівнювати найдешевші позиції, то цього тижня найвигідніше: гречка — у «Сільпо» (54,99 грн/кг за акцією, замість 64,99 грн), яйця С1 — у «Сільпо» (39,19 грн за десяток), молоко — у «Сільпо» (19,99 грн за 450 г) та Novus (34,99 грн за 900 г), а хліб — у «Сільпо» (14,59 грн).

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