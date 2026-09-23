З 1 вересня 2026 року доплату за роботу в несприятливих умовах більше не виплачують окремо — тепер вона входить до посадового окладу вчителів.

Зміни в школах і новий електронний кабінет для вчителів стали однією з головних освітніх новин цьогорічного старту навчального року. Паралельно Кабінет Міністрів переглянув підхід до оплати праці педагогів — і найбільше уваги привернула доля доплати у 2 600 грн.

Йдеться про надбавку за роботу в несприятливих умовах, запроваджену під час повномасштабної війни. Тема важлива для десятків тисяч освітян, тож розбираємось, чи залишилися у педагогів додаткові гроші та хто отримає більше.

Що вирішив Кабмін

Виплата регулюється постановою Кабінету Міністрів № 1286 «Деякі питання оплати праці працівників закладів загальної середньої освіти». До вересня 2026 року 2 600 грн були окремою надбавкою, яку отримували всі вчителі до вирахування податків і зборів.

Тепер цю суму включили безпосередньо в посадовий оклад. Замість тимчасової доплати на період воєнного стану педагоги отримали гарантоване підвищення — від неї тепер рахують надбавку за престижність праці, вислугу років та інші доплати.

У постанові зазначено: «Включення в посадовий оклад захищає цю суму — після завершення воєнного стану вона залишиться в складі гарантованої частини зарплати». Тобто гроші не зникли, але змінився принцип нарахування.

Скільки отримають вчителі на прифронтових територіях

Окрема ситуація — в прифронтових областях. До вересня там педагоги отримували доплату в розмірі 5 200 грн. За сумою фактично нічого не змінилося, але ось механізм розподілу: 2 600 грн включили в посадовий оклад, а ще 2 600 грн затвердили як окрему виплату.

Це стосується вчителів закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форм власності (очна форма навчання) на територіях окремих громад прифронтових і прикордонних областей. Перелік цих територій — у додатку до постанови № 1286.

Як оформити доплату

Органи місцевого самоврядування мають повноваження запроваджувати доплату за роботу в несприятливих умовах для педагогів інших закладів, що працюють очно на прифронтових територіях. Учителю не потрібно писати жодних заяв — нарахування відбувається автоматично через бухгалтерію закладу освіти.

У Міністерстві освіти і науки уточнили, що скасування Єдиної тарифної сітки не призведе до зниження доходів освітян. Зарплата педагога й надалі складається з посадового окладу та низки доплат, зокрема премій.

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