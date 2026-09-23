Украинские школы могут более гибко организовывать расписание и продолжительность занятий, в том числе проводить более короткие уроки. При этом 35 минут не стали новой единой нормой для всех классов — в МОН объяснили, как это будет работать.

Как проходят уроки во время воздушных тревог в школах — вопрос, который в новом учебном году остается одним из самых острых. В Министерстве образования и науки объяснили, означает ли переход на гибкое расписание, что теперь уроки во всех классах будут длиться всего 35 минут.

О 35-минутных занятиях и отходе от жесткого школьного расписания выступил министр образования и науки Андрей Бутенко. Он рассказал о новых подходах к организации обучения в условиях войны и постоянных воздушных тревог.

Сколько длится урок в разных классах

Действующие требования предусматривают разную стандартную продолжительность занятий в зависимости от возраста детей. В первом классе урок длится 35 минут, во 2–4 классах — 40 минут, а в 5–11(12) классах — 45 минут. То есть 35 минут уже давно являются нормой именно для первоклассников, а не нововведением для всей школы.

35 минут — не новая норма для всех

В методических рекомендациях Министерства образования и науки подчеркивают: единой модели для всех школ быть не может. Каждое учреждение должно учитывать ситуацию с безопасностью, вместимость укрытия, собственную инфраструктуру и возможность организовать дистанционное обучение.

В то же время Госпродпотребслужба объясняет, что продолжительность урока действительно можно менять. Но такое решение должно быть обоснованным и согласованным, а остальное учебное время нужно компенсировать другими видами педагогической деятельности. То есть речь не о ситуации, когда учитель сам решил сократить урок, потому что «дети устали», а о продуманном перераспределении времени в пределах установленных требований.

Что дает школам гибкое расписание

Во время воздушных тревог часть работы можно перенести в укрытие, часть — организовать дистанционно или в другом предусмотренном школой формате. Учреждение заранее должно определить, как будет действовать при разных сценариях.

Гибкость в учебных планах применялась и раньше. В частности, после обновления образовательной программы для 5–9 классов педагогические советы получили больше возможностей перераспределять резервные часы между предметами и другими видами учебной работы.

Что стоит знать родителям

Конкретное расписание и продолжительность занятий зависят от организации учебного процесса в отдельной школе. Именно поэтому фактический график для конкретного класса нужно смотреть в сообщениях своего учебного заведения — там администрация должна сообщить, сколько будут длиться уроки и как обучение будет организовано во время тревог.

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