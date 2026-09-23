В Украине предлагают поднять минимальную пенсию по возрасту как минимум до 8 тысяч гривен. Инициатива также предусматривает пересмотр формулы расчета пенсионных выплат.

Пенсионная тема в Украине снова обострилась: появилась инициатива поднять минимальную пенсию по возрасту как минимум до 8 тысяч гривен, а также пересмотреть формулу, по которой украинцам начисляют выплаты.

О предложении сообщает «Судебно-юридическая газета». Важно понимать: речь именно об инициативе, которая сейчас только обсуждается, — окончательного решения еще не принято, поэтому автоматического повышения пенсий ожидать не стоит.

План действительно амбициозный, ведь нынешняя минимальная пенсия по возрасту для большинства украинцев заметно ниже 8 тысяч гривен. Она привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, поэтому ее рост напрямую зависит от того, как государство будет пересматривать этот базовый показатель.

Что еще предлагают изменить

Вторая часть инициативы касается непосредственно формулы расчета. Ее хотят пересмотреть так, чтобы итоговая сумма лучше отражала реальный стаж и заработок человека, а не только минимальные базовые параметры.

Для рядового пенсионера это означает, что в случае поддержки идеи выплаты могут пересчитать по новым правилам. В то же время изменение формулы затрагивает огромный массив уже назначенных пенсий, поэтому такое решение требует отдельной проработки и дополнительного финансирования Пенсионного фонда.

Что делать пенсионерам уже сейчас

Прежде всего специалисты советуют дождаться официального решения и не доверять неофициальным «обещаниям» в соцсетях о якобы уже принятом повышении. Проверить свои начисления можно в личном кабинете на портале Пенсионного фонда или через приложение «Дія» — там отображается актуальная сумма назначенной пенсии.

Также Politeka сообщала, какой минимум ПФУ определил для участников боевых действий.

Ранее Politeka сообщала, какими будут выплаты за 40 лет стажа.