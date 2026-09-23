Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ) обнародовала дайджест судебной практики по вопросам мобилизации, военного учета и бронирования за II–III кварталы 2026 года. В документе систематизировано 18 решений судов первой и апелляционной инстанций.

Обжалование решений ТЦК и ВЛК стало понятнее: Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ) обнародовала дайджест судебной практики по вопросам мобилизации, военного учета и бронирования за II–III кварталы 2026 года, где систематизировано 18 решений судов первой и апелляционной инстанций.

Как сообщает ЮРЛИГА, дайджест подготовил Комитет НААУ по трудовому праву совместно с Центром методической помощи и координации волонтерского движения адвокатов по правовой защите военнослужащих. В материале рассмотрены получение статуса критически важного предприятия, бронирование работников, ведение военного учета юридическими лицами, мобилизация граждан, право на правовую помощь и пересечение госграницы.

Что суды говорят о повестках и оповещении

Один из ключевых выводов касается повесток с размытой целью. Суд признал, что повестка с указанием цели «уточнение данных» не создавала обязанности явиться в ТЦК, поскольку соответствующие сведения уже были обновлены, а цель вызова не конкретизирована. То есть сам факт вручения повестки без четко определенной цели не является безусловным основанием для привлечения к ответственности.

Еще в одном деле противоправной признали запись о розыске за нарушение правил военного учета. Причина — отсутствие доказательств надлежащего направления повестки. Суд подчеркнул: если ТЦК не доказало, что документ действительно направили и вручили, вносить человека в розыск нельзя.

ВЛК, бронирование и ошибки в реестрах

В дайджесте приведено дело о мобилизации забронированного работника учреждения экстренной медицинской помощи. Суд установил, что информация о прекращении бронирования из-за якобы увольнения не соответствовала фактическим трудовым отношениям, и отметил: ошибки в работе государственных реестров не должны иметь для человека негативных последствий.

Отдельно систематизированы дела о прохождении ВЛК, неявке по повестке, требованиях о доставлении в ТЦК и СП, внесении в реестр информации о нарушении правил военного учета и исключении с военного учета. В спорах относительно юридических лиц суды выясняли, надлежаще ли руководитель оповестил военнообязанных работников, подали ли в ТЦК необходимые подтверждающие документы и кто должен отвечать за нарушение. В одних случаях штрафы оставались в силе, в других постановления отменяли из-за недоказанности нарушения, несоблюдения процедуры или привлечения ненадлежащего лица.

Что делать, если получили повестку или вас внесли в розыск

Юристы советуют сразу проверять, четко ли в повестке указана цель вызова: общее «уточнение данных» без конкретики можно обжаловать, если учетные сведения уже обновлены. Второе, на что обращают внимание суды, — наличие доказательств надлежащего вручения: если документ не вручили лично или не направили надлежащим образом, запись о розыске удается отменить. Стоит сохранять все подтверждающие документы — о бронировании, обновлении данных в «Резерв+» или ЦНАПе и фактические трудовые отношения, поскольку именно они помогли выиграть дела из дайджеста.

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