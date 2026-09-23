Національна асоціація адвокатів України (НААУ) оприлюднила дайджест судової практики з питань мобілізації, військового обліку та бронювання за ІІ–ІІІ квартали 2026 року. У документі систематизовано 18 рішень судів першої та апеляційної інстанцій.

Оскарження рішень ТЦК і ВЛК стало зрозумілішим: Національна асоціація адвокатів України (НААУ) оприлюднила дайджест судової практики з питань мобілізації, військового обліку та бронювання за ІІ–ІІІ квартали 2026 року, де систематизовано 18 рішень судів першої та апеляційної інстанцій.

Як повідомляє ЮРЛІГА, дайджест підготував Комітет НААУ з питань трудового права спільно з Центром надання методичної допомоги та координації волонтерського руху адвокатів з правового захисту військовослужбовців. У матеріалі розглянуто набуття статусу критично важливого підприємства, бронювання працівників, ведення військового обліку юридичними особами, мобілізацію громадян, право на правничу допомогу та перетин держкордону.

Що суди кажуть про повістки та оповіщення

Один із ключових висновків стосується повісток із розмитою метою. Суд визнав, що повістка із зазначенням мети «уточнення даних» не створювала обов'язку з'явитися до ТЦК, оскільки відповідні відомості вже були оновлені, а мету виклику не конкретизовано. Тобто сам факт вручення повістки без чітко визначеної мети не є безумовною підставою для притягнення до відповідальності.

Ще в одній справі протиправним визнали запис про розшук за порушення правил військового обліку. Причина — відсутність доказів належного надсилання повістки. Суд підкреслив: якщо ТЦК не довело, що документ справді надіслали та вручили, вносити особу в розшук не можна.

ВЛК, бронювання та помилки в реєстрах

В дайджесті наведено справу про мобілізацію заброньованого працівника закладу екстреної медичної допомоги. Суд установив, що інформація про припинення бронювання через нібито звільнення не відповідала фактичним трудовим відносинам, і зазначив: помилки в роботі державних реєстрів не повинні мати для особи негативних наслідків.

Окремо систематизовано справи щодо проходження ВЛК, неприбуття за повісткою, вимог про доставлення до ТЦК та СП, внесення до реєстру інформації про порушення правил військового обліку та виключення з військового обліку. У спорах щодо юридичних осіб суди з'ясовували, чи належно керівник оповістив військовозобов'язаних працівників, чи подали до ТЦК необхідні підтвердні документи та хто має відповідати за порушення. В одних випадках штрафи залишалися чинними, в інших постанови скасовували через недоведеність порушення, недотримання процедури або притягнення неналежної особи.

Що робити, якщо отримали повістку або вас внесли в розшук

Юристи радять одразу перевіряти, чи чітко в повістці зазначено мету виклику: загальне «уточнення даних» без конкретики можна оскаржити, якщо облікові відомості вже оновлені. Друге, на що звертають увагу суди, — наявність доказів належного вручення: якщо документ не вручили особисто або не надіслали належним чином, запис про розшук вдається скасувати. Варто зберігати всі підтвердні документи — про бронювання, оновлення даних у «Резерв+» чи ЦНАПі та фактичні трудові відносини, оскільки саме вони допомогли виграти справи з дайджесту.

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