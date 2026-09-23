В ГП «Леса Украины» прогнозируют рекордную реализацию топливных дров по итогам 2026 года — до 3 млн кубометров. Средняя цена кубометра для населения сейчас составляет 1252 грн, а на отопление частного дома за сезон нужно от 5 до 12 кубометров древесины.

Начало отопительного сезона в Украине уже близко, и спрос на топливные дрова среди населения резко вырос. В государственном предприятии «Леса Украины» прогнозируют, что по итогам 2026 года реализация топливных дров может достичь рекордных 2,9–3 млн кубометров, а цены на них в этом году выросли до 15%.

Об этом на запрос РБК-Украина сообщили в ГП «Леса Украины». Ежегодно предприятие реализует гражданам 2,2–2,6 млн кубометров дровяной древесины, еще 300–400 тыс. кубометров поставляют школам, больницам, детсадам, бюджетным учреждениям и подразделениям Сил безопасности и обороны.

В этом году спрос оказался выше обычного. По состоянию на сейчас филиалы предприятия уже отгрузили населению почти 1,9 млн кубометров топливных дров, а до конца года планируют заготовить еще около 1 млн кубометров.

Сколько стоят дрова

По состоянию на 1 сентября 2026 года средняя цена кубометра дров для населения составляет 1252 грн с НДС на складах филиалов ГП «Леса Украины». По сравнению с прошлым отопительным сезоном стоимость выросла в среднем на 12–15% — такое подорожание на предприятии объясняют ростом цен на горюче-смазочные материалы и услуги лесозаготовки.

Самые дешевые дрова продают в лесистых регионах — на Полесье, в Карпатах, а также на Черниговщине и Сумщине: там цены составляют 900–1400 грн за кубометр в зависимости от породы. В менее лесистых областях — на востоке, юге и Кировоградщине — стоимость выше: от 1000 грн за кубометр для мягколиственных пород до 1700 грн за твердую древесину. Услуги доставки покупатели оплачивают отдельно.

Какие дрова выбирают украинцы

Наибольший спрос традиционно имеют дрова твердолиственных пород — дуба, граба, ясеня, бука и клена, поскольку они дольше горят и дают больше тепла. Также активно покупают сосну, ель и пихту, тогда как наименьший спрос имеют липа, верба и осина.

Для отопления частного дома в течение сезона обычно нужно от 5 до 12 кубометров дров — в зависимости от площади жилья, породы древесины и ее влажности. За один год каждый гражданин может заказать до 15 кубометров дров.

Как официально купить дрова

Приобрести топливные дрова можно непосредственно в лесничествах, надлесничествах и филиалах ГП «Леса Украины» — для этого нужно обратиться по контактам в своем регионе. Или воспользоваться онлайн-магазином «ДроваЄ».

Как заказать дрова через «ДроваЄ»

Войдите в систему с помощью ID.GOV.UA.

Выберите поставщика, тип дров и другие параметры, укажите адрес доставки.

Отправьте заказ и ожидайте подтверждения от поставщика.

Как заготовить дрова самостоятельно

Дрова можно заготовить самостоятельно. Для этого нужно оформить лесорубный билет для личных нужд, обратившись в местный лесхоз с заявлением: в нем следует указать цель использования — отопление — и объем необходимой древесины. Для физических лиц рубка разрешается на специально отведенных участках с ограниченными объемами вырубки.

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