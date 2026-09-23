Початок опалювального сезону в Україні вже близько, а попит на паливні дрова серед населення різко зріс. У державному підприємстві «Ліси України» прогнозують, що за підсумками 2026 року реалізація паливних дров може сягнути рекордних 2,9–3 млн кубометрів, а ціни на них цьогоріч зросли до 15%.
Про це на запит РБК-Україна повідомили у ДП «Ліси України». Щороку підприємство реалізує громадянам 2,2–2,6 млн кубометрів дров’яної деревини, ще 300–400 тис. кубометрів постачають школам, лікарням, дитсадкам, бюджетним установам і підрозділам Сил безпеки та оборони.
Цьогоріч попит виявився вищим за звичайний. Станом на зараз філії підприємства вже відвантажили населенню майже 1,9 млн кубометрів паливних дров, а до кінця року планують заготовити ще близько 1 млн кубометрів.
Скільки коштують дрова
Станом на 1 вересня 2026 року середня ціна кубометра дров для населення становить 1252 грн з ПДВ на складах філій ДП «Ліси України». Порівняно з минулим опалювальним сезоном вартість зросла в середньому на 12–15% — таке подорожчання в підприємстві пояснюють зростанням цін на паливно-мастильні матеріали та послуги лісозаготівлі.
Найдешевші дрова продають у лісистих регіонах — на Поліссі, у Карпатах, а також на Чернігівщині та Сумщині: там ціни становлять 900–1400 грн за кубометр залежно від породи. У менш лісистих областях — на сході, півдні та Кіровоградщині — вартість вища: від 1000 грн за кубометр для м’яколистяних порід до 1700 грн за тверду деревину. Послуги доставки покупці оплачують окремо.
Які дрова обирають українці
Найбільший попит традиційно мають дрова твердолистяних порід — дуба, граба, ясена, бука та клена, оскільки вони довше горять і дають більше тепла. Також активно купують сосну, ялину та ялицю, тоді як найменший попит мають липа, верба й осика.
Для опалення приватного будинку протягом сезону зазвичай потрібно від 5 до 12 кубометрів дров — залежно від площі житла, породи деревини та її вологості. За один рік кожен громадянин може замовити до 15 кубометрів дров.
Як офіційно купити дрова
Придбати паливні дрова можна безпосередньо у лісництвах, надлісництвах і філіях ДП «Ліси України» — для цього потрібно звернутися за контактами у своєму регіоні. Або скористатися онлайн-магазином «ДроваЄ».
Як замовити дрова через «ДроваЄ»
- Увійдіть до системи за допомогою ID.GOV.UA.
- Оберіть постачальника, тип дров та інші параметри, вкажіть адресу доставки.
- Надішліть замовлення та очікуйте підтвердження від постачальника.
Як заготовити дрова самостійно
Дрова можна заготовити власноруч. Для цього потрібно оформити лісорубний квиток для особистих потреб, звернувшись до місцевого лісгоспу із заявою: у ній слід вказати ціль використання — опалення — та обсяг необхідної деревини. Для фізичних осіб рубка дозволяється на спеціально відведених ділянках з обмеженими обсягами вирубки.
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