У ДП «Ліси України» прогнозують рекордну реалізацію паливних дров за підсумками 2026 року — до 3 млн кубометрів. Середня ціна кубометра для населення нині становить 1252 грн, а на опалення приватного будинку за сезон потрібно від 5 до 12 кубометрів деревини.

Початок опалювального сезону в Україні вже близько, а попит на паливні дрова серед населення різко зріс. У державному підприємстві «Ліси України» прогнозують, що за підсумками 2026 року реалізація паливних дров може сягнути рекордних 2,9–3 млн кубометрів, а ціни на них цьогоріч зросли до 15%.

Про це на запит РБК-Україна повідомили у ДП «Ліси України». Щороку підприємство реалізує громадянам 2,2–2,6 млн кубометрів дров’яної деревини, ще 300–400 тис. кубометрів постачають школам, лікарням, дитсадкам, бюджетним установам і підрозділам Сил безпеки та оборони.

Цьогоріч попит виявився вищим за звичайний. Станом на зараз філії підприємства вже відвантажили населенню майже 1,9 млн кубометрів паливних дров, а до кінця року планують заготовити ще близько 1 млн кубометрів.

Скільки коштують дрова

Станом на 1 вересня 2026 року середня ціна кубометра дров для населення становить 1252 грн з ПДВ на складах філій ДП «Ліси України». Порівняно з минулим опалювальним сезоном вартість зросла в середньому на 12–15% — таке подорожчання в підприємстві пояснюють зростанням цін на паливно-мастильні матеріали та послуги лісозаготівлі.

Найдешевші дрова продають у лісистих регіонах — на Поліссі, у Карпатах, а також на Чернігівщині та Сумщині: там ціни становлять 900–1400 грн за кубометр залежно від породи. У менш лісистих областях — на сході, півдні та Кіровоградщині — вартість вища: від 1000 грн за кубометр для м’яколистяних порід до 1700 грн за тверду деревину. Послуги доставки покупці оплачують окремо.

Які дрова обирають українці

Найбільший попит традиційно мають дрова твердолистяних порід — дуба, граба, ясена, бука та клена, оскільки вони довше горять і дають більше тепла. Також активно купують сосну, ялину та ялицю, тоді як найменший попит мають липа, верба й осика.

Для опалення приватного будинку протягом сезону зазвичай потрібно від 5 до 12 кубометрів дров — залежно від площі житла, породи деревини та її вологості. За один рік кожен громадянин може замовити до 15 кубометрів дров.

Як офіційно купити дрова

Придбати паливні дрова можна безпосередньо у лісництвах, надлісництвах і філіях ДП «Ліси України» — для цього потрібно звернутися за контактами у своєму регіоні. Або скористатися онлайн-магазином «ДроваЄ».

Як замовити дрова через «ДроваЄ»

Увійдіть до системи за допомогою ID.GOV.UA.

Оберіть постачальника, тип дров та інші параметри, вкажіть адресу доставки.

Надішліть замовлення та очікуйте підтвердження від постачальника.

Як заготовити дрова самостійно

Дрова можна заготовити власноруч. Для цього потрібно оформити лісорубний квиток для особистих потреб, звернувшись до місцевого лісгоспу із заявою: у ній слід вказати ціль використання — опалення — та обсяг необхідної деревини. Для фізичних осіб рубка дозволяється на спеціально відведених ділянках з обмеженими обсягами вирубки.

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