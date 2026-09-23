Министерство образования и науки обновило порядок реагирования на буллинг и насилие в школах: учебное заведение теперь обязано действовать уже при наличии признаков насилия, а сообщить полиции и службе по делам детей должно максимум за три часа.

Изменения в школах в новом учебном году касаются и правил реагирования на буллинг. Приказ Министерства образования и науки №961, вступивший в силу 11 августа 2026 года, обязывает школы реагировать на любые выявленные признаки насилия — даже если до полноценной травли дело еще не дошло.

Главное изменение простое: фраза «это случилось лишь один раз, поэтому это не буллинг» больше не освобождает школу от обязанности действовать. Разовый удар, угроза, унижение или сексуальное домогательство могут еще не отвечать юридическим признакам буллинга, однако учебное заведение все равно обязано отреагировать.

Сколько времени дали школе на реакцию

После регистрации сообщения директор или другой руководитель заведения должен рассмотреть его в течение одних суток. Если во время проверки выявили признаки насилия, руководитель обязан безотлагательно, но не позднее чем через три часа, сообщить в Национальную полицию и службу по делам детей.

Буллинг отличается от обычного конфликта прежде всего систематичностью. Обновленный порядок уточняет: систематическим может считаться насилие, повторившееся два и более раза в течение года. К нему относят и избиения, и постоянные оскорбления, угрозы, шантаж, порча или отбирание вещей, сексуальные оскорбления и травля в интернете.

Кто и как может сообщить о травле

Обратиться с сообщением могут и сам ребенок, и его родители. Это право есть у любого участника образовательного процесса, ставшего свидетелем или узнавшего о насилии. Сделать это можно устно, письменно, по телефону, электронной почте или через специальный ящик для обращений. Сообщение может быть и анонимным.

Каждое учебное заведение должно определить ответственное лицо, которое будет принимать и регистрировать обращения, обеспечить несколько способов связи и вести учет случаев насилия. Для родителей самый надежный вариант — письменный или электронный след обращения с конкретным описанием: когда, где, кто присутствовал и повторялись ли подобные случаи.

Что обязан делать учитель

Новые правила касаются и педагогов. Если учитель, воспитатель или психолог сам увидел признаки насилия, он должен сообщить руководителю заведения. Синяки — далеко не единственный сигнал. МОН обращает внимание на резкие изменения поведения: страх перед определенными учениками, нежелание идти в школу, частые пропуски занятий, замкнутость, тревожность, внезапное падение успеваемости или вспышки агрессии.

Отдельным сигналом может быть ситуация, когда ребенка систематически не берут в общие активности, демонстративно игнорируют или унижают в классном чате. Один такой симптом еще не доказывает травлю, но является основанием выяснить, что происходит.

Школьная комиссия не устанавливает факт буллинга

Комиссия при учебном заведении больше не определяет юридический факт буллинга — это может сделать только суд решением, вступившим в законную силу. Задача школьной комиссии иная: разобраться в обстоятельствах, оценить потребности ребенка, определить меры поддержки, предотвратить повторение и контролировать выполнение принятых решений.

Ребенок имеет право быть выслушанным. Если его опрашивают на заседании комиссии, это происходит с учетом возраста и зрелости ребенка, при участии психолога или социального педагога и, как правило, родителей.

Что делать, если школа игнорирует проблему

Родители не обязаны ограничиваться обращением к классному руководителю. Сообщить можно непосредственно директору, а также обратиться в полицию. Если же в насилии подозревают самого директора или другого руководителя, обращение подают учредителю школы или соответствующему органу управления образованием.

Полезные контакты: Национальная горячая линия для детей и молодежи — 116 111, бесплатная правовая консультация — 0 800 213 103. Если ребенку нужна неотложная медицинская помощь, ее должны организовать независимо от работы школьной комиссии.

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