Из-за новых российских атак по состоянию на утро 23 сентября в Украине появились новые обесточивания сразу в пяти областях. НЭК «Укрэнерго» назвала регионы, где ведутся аварийно-восстановительные работы, и посоветовала экономить электроэнергию.

Отключение света в Украине после атак РФ фиксируют и в среду, 23 сентября: по состоянию на утро новые обесточивания появились сразу в пяти областях. Об этом сообщило НЭК «Укрэнерго».

Как передает Укринформ со ссылкой на пост компании в Facebook, из-за боевых действий и ударов по энергетической инфраструктуре без света оказались потребители в Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской и Киевской областях.

«Вследствие боевых действий и атак на энергетическую инфраструктуру — на утро есть новые обесточивания в Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской и Киевской областях. Везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже ведутся аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Отдельно энергетики отметили, что потребление электричества по состоянию на 9:30 среды на 1,2% превышает уровень предыдущего дня. Причиной называют пасмурную погоду в большинстве областей Украины, которая снижает эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

Когда стоит экономить электроэнергию

Учитывая погодные условия, «Укрэнерго» советует экономно потреблять электроэнергию с 10:00 до 22:00. В этот промежуток нагрузка на сеть наибольшая, поэтому отказ от мощных электроприборов поможет избежать дополнительных ограничений для всех потребителей.

В то же время применение графиков отключения света в Украине 23 сентября не прогнозируется. Однако из-за новых атак аварийные обесточивания могут затянуться — восстановление питания в каждой области зависит от ситуации с безопасностью.

Ранее Politeka сообщала, отключение света в Украине: в Укрэнерго рассказали, в каких областях новые обесточивания из-за атак РФ.

Также Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Черкасской области 23 и 24 сентября: опубликованы графики.