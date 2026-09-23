Правительство подало в Верховную Раду проект госбюджета на 2027 год, в котором минимальную зарплату заложило на уровне 9 546 грн, а прожиточный минимум — 3 559 грн.

Налоги и обязательные платежи для украинцев в 2027 году снова вырастут — правительство подало в Верховную Раду проект государственного бюджета, в котором минимальную зарплату заложило на уровне 9 546 грн, а прожиточный минимум — 3 559 грн. Это автоматически повысит единый социальный взнос, единый налог и штрафы за неоформленных работников.

Документ еще пройдет несколько чтений в парламенте, но большинство обязательных платежей и штрафов привязаны именно к этим двум цифрам. Как сообщает «ЛІГА:ЗАКОН Бізнес» со ссылкой на проект госбюджета, прожиточный минимум для трудоспособных лиц заложили на уровне 3 691 грн — от этого показателя считают налоговую социальную льготу и единый налог для первой группы ФОП.

Главное изменение для большинства работающих — минимальный единый социальный взнос (ЕСВ). Он вырастет с 1 902,34 грн до 2 100,12 грн в месяц, ведь составит 22% от новой минималки.

Для физических лиц-предпринимателей счета заметнее. ФОП второй группы будет платить 1 909,20 грн единого налога и 954,60 грн военного сбора — вместе с ЕСВ это 4 963,92 грн ежемесячно. Единый налог для первой группы — это 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Вырастут и лимиты годового дохода для «упрощенцев»: первая группа — до 1,59 млн грн, вторая — до 7,96 млн грн, третья — до 11,14 млн грн. Те, кто хочет сменить группу с первого квартала 2027 года, должны подать заявление до 16 декабря.

Работодателю сотрудник на минималке обойдется в 11 646,12 грн в месяц: 9 546 грн зарплаты плюс 2 100,12 грн ЕСВ. Штрафы Гоструда тоже привязаны к новой минималке: за неоформленного работника — до 95 460 грн, а за повторное нарушение — 286 380 грн.

Отдельно проект закладывает 58,7 млрд грн поступлений от возможного повышения НДС с 20% до 21% и 38,5 млрд грн от продления ставки 50% налога на прибыль для банков. Все показатели еще могут измениться во время обсуждений в Раде.

Что сделать уже сейчас

ФОП, планирующие сменить группу с 1 января 2027 года, должны подать заявление через электронный кабинет налогоплательщика до 16 декабря 2026 года.

Работодателям стоит проверить оформление сотрудников: штраф за одного неоформленного вырастает до 95 460 грн.

Окончательные суммы сверяйте с принятой редакцией бюджета — документ пройдет минимум два чтения в парламенте.

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