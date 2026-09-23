В сентябре цены на топливо в странах ЕС резко выросли: в ряде государств бензин и дизель уже стоят более 2 евро за литр. Подорожание связывают с перебоями в мировых поставках нефти на фоне войны на Ближнем Востоке.

Цены на топливо в Украине стабильно держатся около отметки 100 грн за литр дизеля, тогда как в странах Евросоюза в сентябре бензин и дизель резко подорожали — местами литр уже стоит более 2 евро.

Как сообщают «Факты ICTV», подорожание связывают с перебоями в мировых поставках нефти на фоне войны на Ближнем Востоке. Правительства разных стран пытаются сдержать рост цен: снижают налоги, продлевают субсидии или обсуждают новые меры.

Где литр уже дороже 2 евро

Самый большой скачок зафиксирован в Швейцарии: там дизель достиг рекордных €2,56 за литр, а бензин марки 95 стоил 2,10 франка, или €2,23. Швейцарские власти цены не регулируют — их формируют частные дистрибьюторы и операторы АЗС.

Во Франции средняя цена дизеля достигла €2,41 за литр, бензина SP98 — €2,27, а SP95-E10 — €2,17. Около 16% из почти 10 тысяч французских АЗС испытывали нехватку как минимум одного вида топлива. На прошлой неделе на фоне роста цен рыбаки даже блокировали нефтебазы.

В Австрии 21 сентября литр Eurosuper 95 в среднем стоил €1,925, а дизель — €2,238. В Италии бензин продавали от €2,139 до €2,194 за литр, дизель — от €2,313 до €2,368. В Швеции 22 сентября бензин в среднем стоил 17,59 кроны (€1,57), дизель — 22,86 кроны (€2,03).

В Испании бензин в среднем держался на отметке €1,926 за литр, дизель — €1,933. В Норвегии дизель стоил от €2,20 до €2,70 за литр — там 1 сентября завершилось временное снижение топливных налогов.

Как страны пытаются сдержать цены

В Германии в середине сентября бензин E10 в среднем стоил около €2,31 за литр, дизель — €2,47. Федеральное правительство планирует с октября возобновить снижение топливного налога, что должно уменьшить цену до 17 центов за литр с учетом НДС. С января 2027 года там также планируют ввести ограничение цен для поставщиков.

В Австрии временная программа предусматривает снижение налога на минеральное масло на 1,9 цента за литр до конца сентября. В Швеции временное снижение налогов будет завершаться в два этапа: цены могут вырасти на 1 крону с 1 октября и еще на 3 кроны с 1 декабря.

На ситуацию обратил внимание директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Он отметил, что польскому правительству программа субсидирования цен обошлась в $1,3 млрд — в результате страна получила рекордные темпы роста стоимости топлива и дыру в бюджете. Исключением Куюн называет Румынию, где льготная программа еще действует.

Во Франции, по словам Куюна, пытались давить на топливные компании и угрожали налогом на сверхприбыль для нефтяного гиганта Total. Это завершилось дефицитом: и саму Total «буквально высушили» из-за низких цен, и конкуренты, которые не могли соревноваться по цене, закрылись.

Что происходит в Украине

Украина, по словам Куюна, таких мер не применяла, поскольку не имеет на это денег. При этом на ценовых табло страна получила похожее удорожание топлива, но не дефицит — наоборот, сегодня наблюдается профицит. Такой результат Украина демонстрирует в условиях войны и постоянных ударов по отраслевой инфраструктуре.

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