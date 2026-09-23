У вересні ціни на пальне в країнах ЄС різко зросли: у низці держав бензин і дизель уже коштують понад 2 євро за літр. Подорожчання пов'язують із перебоями у світових постачаннях нафти на тлі війни на Близькому Сході.

Ціни на пальне в Україні стабільно тримаються біля позначки 100 грн за літр дизеля, тоді як у країнах Євросоюзу у вересні бензин і дизель різко подорожчали — подекуди літр уже коштує понад 2 євро.

Як повідомляє «Факти ICTV», подорожчання пов'язують із перебоями у світових постачаннях нафти на тлі війни на Близькому Сході. Уряди різних країн намагаються стримати зростання цін: знижують податки, продовжують субсидії або обговорюють нові заходи.

Де літр уже дорожчий за 2 євро

Найбільший стрибок зафіксовано у Швейцарії: там дизель досяг рекордних €2,56 за літр, а бензин марки 95 коштував 2,10 франка, або €2,23. Швейцарська влада ціни не регулює — їх формують приватні дистриб'ютори та оператори АЗС.

У Франції середня ціна дизеля сягнула €2,41 за літр, бензину SP98 — €2,27, а SP95-E10 — €2,17. Близько 16% із майже 10 тисяч французьких АЗС відчували нестачу щонайменше одного виду пального. Минулого тижня на тлі зростання цін рибалки навіть блокували нафтобази.

В Австрії 21 вересня літр Eurosuper 95 у середньому коштував €1,925, а дизель — €2,238. В Італії бензин продавали від €2,139 до €2,194 за літр, дизель — від €2,313 до €2,368. У Швеції 22 вересня бензин у середньому коштував 17,59 крони (€1,57), дизель — 22,86 крони (€2,03).

В Іспанії бензин у середньому тримався на позначці €1,926 за літр, дизель — €1,933. У Норвегії дизель коштував від €2,20 до €2,70 за літр — там 1 вересня завершилося тимчасове зниження паливних податків.

Як країни намагаються стримати ціни

У Німеччині в середині вересня бензин E10 у середньому коштував близько €2,31 за літр, дизель — €2,47. Федеральний уряд планує з жовтня відновити зниження паливного податку, що має зменшити ціну до 17 центів за літр з урахуванням ПДВ. Із січня 2027 року там також планують запровадити обмеження цін для постачальників.

В Австрії тимчасова програма передбачає зниження податку на мінеральну оливу на 1,9 цента за літр до кінця вересня. У Швеції тимчасове зниження податків завершуватиметься у два етапи: ціни можуть зрости на 1 крону з 1 жовтня та ще на 3 крони з 1 грудня.

На ситуацію звернув увагу директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Він зазначив, що польському уряду програма субсидування цін коштувала $1,3 млрд — у результаті країна отримала рекордні темпи зростання вартості пального та дірку в бюджеті. Винятком Куюн називає Румунію, де пільгова програма ще триває.

У Франції, за словами Куюна, намагалися тиснути на паливні компанії та погрожували податком на надприбуток для нафтового гіганта Total. Це завершилося дефіцитом: і саму Total «буквально висушили» через низькі ціни, і конкуренти, які не могли змагатися за ціною, закрилися.

Що відбувається в Україні

Україна, за словами Куюна, таких заходів не застосовувала, оскільки не має на це грошей. При цьому на цінових табло країна отримала подібне здорожчання пального, але не дефіцит — навпаки, сьогодні спостерігається профіцит. Такий результат Україна демонструє в умовах війни та постійних ударів по галузевій інфраструктурі.

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