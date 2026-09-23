Вода в Черновцах будет подаваться под сниженным напором тоже претерпит изменения, но в Кицмане ситуация острее: здесь и без того один из самых высоких тарифов на воду в области, а теперь его хотят поднять еще больше.

В конце 2025 года городская власть Кицманя публично уверяла жителей, что в 2026-м тарифы на воду не вырастут. Исполком даже принял решение оставить действующие расценки без изменений, объяснив это сложной социально-экономической ситуацией и нежеланием добавлять людям финансовую нагрузку в условиях военного положения. Разницу между реальными расходами и тарифом обещали покрывать из бюджета громады — речь шла о сумме более миллиона гривен.

Однако менее чем за год об обещаниях, похоже, забыли. Кицманское производственное управление жилищно-коммунального хозяйства (ВУЖКХ) обратилось в городской совет с намерением пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщает BUK media.

На сколько подорожает вода

Согласно обнародованному экономическому обоснованию, предприятие предлагает существенно поднять обе составляющие платы за воду. Тариф на водоснабжение планируют повысить с 48,11 до 77,63 гривни за кубометр, а на водоотведение — с 47,70 до 76,50 гривни. То есть плата за каждую услугу вырастет более чем в полтора раза.

Таким образом, если инициативу утвердят, совокупный тариф для жителей составит около 154,13 гривни за кубометр вместо нынешних 95,81 гривни.

Почему вода в Кицмане такая дорогая

Причинами пересмотра в управлении называют подорожание основных расходов с 2023 года. Минимальная зарплата выросла с 6500 до 8647 гривен, цена на электроэнергию подскочила с 5,04 до 10,78 гривни за киловатт-час без НДС — то есть более чем вдвое, а также увеличились налоги и сборы.

Примечательно, что вода в Кицмане и без того одна из самых дорогих в области. Действующий совокупный тариф действует еще с 2023 года и составляет 95,81 гривни за кубометр. Для сравнения: в Черновцах жители платят 63,56 гривни. То есть жители небольшого райцентра уже платят за воду заметно больше, чем в областном центре, а после пересмотра разрыв лишь возрастет.

Сравнение с другими городами Украины

Недовольство в громаде уже ощутимо. Одна из жительниц, Татьяна Савчук, привела для сравнения цены на воду в других городах Украины, где они заметно ниже: Львов — 56,38 гривни за кубометр, Черновцы — 63,56, Запорожье — 69,37, Днепр — около 81,92, Киев — рассматривается переход на тариф 63,79, Тернополь — 72,78 гривни за кубометр без НДС. Кицмань же — 95,81 гривни за кубометр с НДС.

Что делать жителям сейчас

Важно понимать: пока это лишь намерение и общественное обсуждение, окончательного решения о повышении еще не принято. Именно поэтому жители громады имеют право высказать свою позицию — подать письменные замечания и предложения в течение 15 дней со дня обнародования объявления по адресу Кицманского ВУЖКХ или городского совета.

Окончательный размер тарифов должен утвердить исполнительный комитет Кицманского городского совета — последнее слово в этой истории именно за городской властью, которая и будет решать судьбу тарифов.

Ранее Politeka сообщала, квартиры в Черновцах подорожали вдвое: «однушка» стоит 60 тысяч долларов.