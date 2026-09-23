Комунальники ініціювали перегляд тарифів попри обіцянку тримати ціни незмінними: воду в громаді подорожчає більш ніж у півтора раза.

Вода у Чернівцях подаватиметься зі зниженим тиском теж зазнає змін, але в Кіцмані ситуація гостріша: тут і без того один із найвищих тарифів на воду в області, а тепер його хочуть підняти ще більше.

Наприкінці 2025 року міська влада Кіцманя публічно запевняла мешканців, що 2026-го тарифи на воду не зростуть. Виконком навіть ухвалив рішення залишити чинні розцінки без змін, пояснивши це складною соціально-економічною ситуацією та небажанням додавати людям фінансового навантаження під час воєнного стану. Різницю між реальними витратами й тарифом обіцяли покривати з бюджету громади — йшлося про суму понад мільйон гривень.

Однак менш ніж за рік про ті обіцянки, схоже, забули. Кіцманське виробниче управління житлово-комунального господарства (ВУЖКГ) звернулося до міської ради з наміром переглянути тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє BUK media.

На скільки подорожчає вода

Згідно з оприлюдненим економічним обґрунтуванням, підприємство пропонує суттєво підняти обидві складові плати за воду. Тариф на водопостачання планують підвищити з 48,11 до 77,63 гривні за кубометр, а на водовідведення — з 47,70 до 76,50 гривні. Тобто плата за кожну послугу зросте більш ніж у півтора раза.

Таким чином, якщо ініціативу затвердять, сукупний тариф для мешканців становитиме близько 154,13 гривні за кубометр замість нинішніх 95,81 гривні.

Чому вода в Кіцмані така дорога

Причинами перегляду в управлінні називають подорожчання основних витрат із 2023 року. Мінімальна зарплата зросла з 6500 до 8647 гривень, ціна на електроенергію підскочила з 5,04 до 10,78 гривні за кіловат-годину без ПДВ — тобто більш ніж удвічі, а також збільшилися податки й збори.

Показово, що вода в Кіцмані й без того одна з найдорожчих в області. Чинний сукупний тариф діє ще з 2023 року і становить 95,81 гривні за кубометр. Для порівняння: у Чернівцях мешканці платять 63,56 гривні. Тобто жителі невеликого райцентру вже сплачують за воду помітно більше, ніж в обласному центрі, а після перегляду розрив лише зросте.

Порівняння з іншими містами України

Невдоволення в громаді вже відчутне. Одна з мешканок, Тетяна Савчук, навела для порівняння ціни на воду в інших містах України, де вони помітно нижчі: Львів — 56,38 гривні за кубометр, Чернівці — 63,56, Запоріжжя — 69,37, Дніпро — близько 81,92, Київ — розглядається перехід на тариф 63,79, Тернопіль — 72,78 гривні за кубометр без ПДВ. Кіцмань же — 95,81 гривні за кубометр із ПДВ.

Що робити мешканцям зараз

Важливо розуміти: наразі це лише намір і громадське обговорення, остаточного рішення про підвищення ще не ухвалено. Саме тому мешканці громади мають право висловити свою позицію — подати письмові зауваження та пропозиції протягом 15 днів із дня оприлюднення оголошення на адресу Кіцманського ВУЖКГ або міської ради.

Остаточний розмір тарифів має затвердити виконавчий комітет Кіцманської міської ради — останнє слово у цій історії саме за міською владою, яка й вирішуватиме долю тарифів.

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