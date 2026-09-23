Подорожчання продуктів у Київській області триває — за даними порталу «Мінфін», лише за місяць курячі яйця подорожчали майже на 40%, а варена ковбаса додала в ціні кілька десятків гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Київській області знову пішли вгору — портал «Мінфін» оновив дані 23 вересня 2026 року, і найпомітніший стрибок показали яйця та варена ковбаса. Цифри фіксують середні ціни в українських супермаркетах, зокрема в мережах, що працюють на Київщині: Metro, Auchan, Novus та Megamarket.

Найсильніше подорожчали курячі яйця. У серпні десяток яєць «Квочка» категорії С1 коштував у середньому 57,12 грн, а станом на 23 вересня — вже 78,99 грн. Тобто лише за місяць ціна зросла на понад 21 гривню.

Яйця «Ясенсвіт» С1 (10 штук) за той самий період подорожчали з 59,49 грн до 84,25 грн — майже на 42%. Упаковка з 18 яєць цього ж виробника зросла зі 106,95 грн до 129,00 грн.

Варена ковбаса додала в ціні менше, але теж відчутно. «Алан лікарська» (1 кг) у серпні коштувала в середньому 482,63 грн, а зараз — 506,08 грн. «Ашан лікарська» зросла з 381,05 грн до 399,90 грн за кілограм, а «Глобино лікарська» — з 512,60 грн до 548,50 грн.

Як не переплатити

Різниця в цінах між мережами на один і той самий товар сягає десятків гривень. Наприклад, варену ковбасу «Алан лікарська» зараз можна знайти від 456,90 грн в Auchan до 547,00 грн у Megamarket. Порівняння акційних пропозицій допоможе зекономити частину бюджету.

Загалом подорожчання продуктів у Київській області на початку осені найбільше вдарило по яйцях і м'ясних виробах — саме їх покупці відчують у чеку вже найближчими днями.

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