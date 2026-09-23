Чоловік оновив військово-облікові дані через застосунок і вважав, що це звільняє його від проходження військово-лікарської комісії. Суд став на бік ТЦК і пояснив, чому таке тлумачення не працює.

Оновлення військово-облікових даних онлайн в застосунку не скасовує обов'язку проходити військово-лікарську комісію — суд розглянув справу, в якій військовозобов'язаний намагався оскаржити рішення ТЦК саме з таким аргументом, і став на бік комісаріату.

Суть спору полягала в тому, що чоловік свого часу оновив свої військово-облікові дані дистанційно — через електронний сервіс, не відвідуючи територіальний центр комплектування особисто. Після цього він вважав, що виконав усі вимоги закону і що виклик на військово-лікарську комісію більше його не стосується.

Проте суд пояснив: оновлення даних у реєстрі «Оберіг» чи через «Резерв+» фіксує лише актуальність відомостей про особу — прізвище, адресу, місце роботи, стан здоров'я за документами. Це зовсім не тотожне медичному огляду, який проводить ВЛК для визначення ступеня придатності до служби.

Суд зазначив, що проходження військово-лікарської комісії — це окрема процедура, передбачена законом. Вона потрібна, щоб лікарі наново оцінили фактичний стан здоров'я військовозобов'язаного, а не покладалися лише на записи, внесені ним самим чи наявні в реєстрі.

Принципово важливою виявилась позиція суду: направлення на ВЛК є законним навіть тоді, коли людина вчасно оновила дані онлайн. Ухиляння від комісії після повістки чи направлення розцінюється як невиконання вимог законодавства з усіма правовими наслідками.

У чому різниця між оновленням даних і ВЛК

Суд наголосив, що ці два процеси не можна плутати. Оновлення даних онлайн — це адміністративна дія, яку можна виконати дистанційно за лічені хвилини. Військово-лікарська комісія — це очний медогляд із залученням лікарів, який завершується висновком про придатність, обмежену придатність або непридатність до військової служби.

Суд підкреслив, що й те, й інше — самостійні обов'язки військовозобов'язаного. Виконання одного не звільняє від виконання іншого, і навпаки.

Що робити, якщо прийшов виклик на ВЛК

Якщо вас викликали на військово-лікарську комісію, варто з'явитися у визначений час і мати при собі паспорт, військово-обліковий документ та медичну документацію, що підтверджує наявні захворювання. За потреби можна пройти додаткове обстеження, але відмовлятися від самого огляду без поважних причин не варто — це лише створює ризик адміністративної чи кримінальної відповідальності.

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