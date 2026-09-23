Государство обновило систему детских выплат: на уход за ребенком до года платят 7 000 грн в месяц, а при рождении ребенка выплачивают 50 000 грн.

Денежная помощь в Херсонской области и выплаты для семей с детьми теперь начисляются по обновленным правилам. Более 226 тысяч украинских семей уже обратились за новой ежемесячной помощью по уходу за ребенком до одного года, а деньги уже получают более 183 тысяч семей.

Эту помощь ввели после вступления в силу закона о повышении государственной поддержки семей с детьми. Как сообщает Министерство социальной политики Украины, ее ежемесячный размер составляет 7 000 гривен, а для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, — 10 500 гривен.

Что платят после первого года жизни ребенка

После того как ребенку исполняется год, семья может оформить другой вид государственной поддержки — программу "еЯсли". Она рассчитана на родителей, которые возвращаются на работу. Ежемесячно государство выплачивает 8 000 гривен, а если в семье воспитывается ребенок с инвалидностью — 12 000 гривен.

Главное условие назначения "еЯсли" — выход одного из родителей на работу на условиях полного рабочего времени. Получать средства можно до достижения ребенком трехлетнего возраста. По данным Минсоцполитики, заявления на эту помощь уже подали более 26 тысяч семей.

Обновленная система включает и выплату в связи с беременностью и родами — 7 000 гривен. За ней уже обратились более 76 тысяч женщин, из которых около 50 тысяч уже получают назначенные средства.

Отдельно выросла помощь при рождении ребенка: теперь ее размер составляет 50 000 гривен. Такую выплату уже получили почти 86 тысяч женщин.

Дия.Карта "Турбота про дитину"

Еще одно нововведение — Дия.Карта "Турбота про дитину". С августа ее могут использовать получатели "детских" выплат: на карту зачисляют целевые виды помощи, а тратить средства можно по определенным MCC-кодам. При этом исчезло ограничение срока использования денег — семья может потратить их тогда, когда они действительно нужны для ребенка.

Как оформить выплату

Заявления на "детские" выплаты принимают через приложение "Дия" и органы социальной защиты населения. Для помощи при рождении ребенка нужны свидетельство о рождении малыша и реквизиты банковской карты. Получатели целевых выплат могут пользоваться Дия.Картой "Турбота про дитину", на которую деньги зачисляются без привязки к конкретному сроку расходования.

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