Держава оновила систему дитячих виплат: на догляд за дитиною до року платять 7 000 грн щомісяця, а при народженні дитини виплачують 50 000 грн.

Грошова допомога в Херсонській області та виплати для родин із дітьми тепер нараховують за оновленими правилами. Понад 226 тисяч українських сімей уже звернулися по нову щомісячну допомогу на догляд за дитиною до одного року, а гроші вже отримують понад 183 тисячі родин.

Цю допомогу запровадили після набуття чинності законом про підвищення державної підтримки сімей із дітьми. Як повідомляє Міністерство соціальної політики України, її щомісячний розмір становить 7 000 гривень, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, — 10 500 гривень.

Що платять після першого року життя дитини

Після того як дитині виповнюється рік, родина може оформити інший вид державної підтримки — програму "єЯсла". Вона розрахована на батьків, які повертаються до роботи. Щомісяця держава виплачує 8 000 гривень, а якщо в сім'ї виховується дитина з інвалідністю — 12 000 гривень.

Головна умова призначення "єЯсла" — вихід одного з батьків на роботу на умовах повного робочого часу. Отримувати кошти можна до досягнення дитиною трирічного віку. За даними Мінсоцполітики, заяви на цю допомогу вже подали понад 26 тисяч родин.

Оновлена система охоплює й виплату у зв'язку з вагітністю та пологами — 7 000 гривень. На неї вже звернулися понад 76 тисяч жінок, із яких близько 50 тисяч уже отримують призначені кошти.

Окремо зросла допомога при народженні дитини: тепер її розмір становить 50 000 гривень. Таку виплату вже отримали майже 86 тисяч жінок.

Дія.Картка "Турбота про дитину"

Ще одне нововведення — Дія.Картка "Турбота про дитину". Із серпня її можуть використовувати отримувачі "дитячих" виплат: на картку зараховують цільові види допомоги, а витрачати кошти можна за визначеними МСС-кодами. Водночас зникло обмеження строку використання грошей — родина може витратити їх тоді, коли вони справді потрібні для дитини.

Як оформити виплату

Заяви на "дитячі" виплати приймають через застосунок "Дія" та органи соціального захисту населення. Для допомоги при народженні дитини потрібні свідоцтво про народження малюка та реквізити банківської картки. Отримувачі цільових виплат можуть користуватися Дія.Карткою "Турбота про дитину", на яку гроші зараховуються без прив'язки до конкретного терміну витрачання.

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