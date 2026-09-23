У жовтні 2026 року в Україні продовжують діяти загальні правила мобілізації. Призову насамперед підлягають придатні до служби чоловіки від 25 до 60 років без відстрочки чи бронювання, однак є й окремі винятки.

Мобілізація в Україні у жовтні триває за чинними правилами. Призову насамперед підлягають придатні до служби військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо в них немає оформленої відстрочки або бронювання. Про це повідомляє OBOZ із посиланням на роз'яснення Міноборони.

Водночас до війська можуть бути призвані й чоловіки від 18 до 25 років — але лише в окремих випадках. Ідеться про офіцерів запасу та тих, хто раніше проходив строкову військову службу. Для решти громадян цього віку вступ до війська відбувається добровільно, на контрактній основі.

Відстрочка і бронювання: різниця у правилах

Військовозобов'язані з чинною відстрочкою або бронюванням на загальних підставах призову не підлягають. У Міноборони наголошують, що ці два механізми різні за підставами та процедурою оформлення, однак обидва звільняють від призову на час своєї дії.

Що з чоловіками, яких раніше зняли з обліку

Саме по собі зняття з військового обліку не означає автоматичного звільнення від військового обов'язку. Якщо після повторного взяття на облік і проходження необхідних процедур людину визнають придатною, а відстрочки чи бронювання в неї немає — вона може підлягати призову за чинними правилами.

Окремо слід врахувати ситуацію з тими, хто раніше мав статус «обмежено придатний». Після скасування цього статусу для відповідних категорій діють вимоги щодо повторного медичного огляду. Особи, які не пройшли повторну ВЛК, мають пройти медогляд у передбачених законодавством випадках — так пояснюють у Міноборони.

Служба після 60 років — лише за контрактом

Для громадян віком від 60 років діє інший механізм. Вони можуть долучитися до війська виключно шляхом укладення контракту: під час воєнного стану закон дозволяє приймати таких осіб на службу, якщо ВЛК визнає їх придатними і є письмова згода командира військової частини.

Для жінок військова служба залишається добровільною. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути прийняті на службу за власним бажанням, а призвати жінку до війська без її згоди не можуть.

Як діяти, щоб не порушити правила військового обліку

Переконайтеся, що відстрочка чи бронювання оформлені та не втратили чинність.

Якщо вас зняли з обліку, але за законом ви підлягаєте взяттю на нього — пройдіть процедури та за потреби ВЛК у встановленому порядку.

Колишнім «обмежено придатним» варто пройти повторний медичний огляд, якщо така вимога на них поширюється.

У жовтні призову насамперед підлягають придатні чоловіки від 25 до 60 років без відстрочки чи бронювання; молодші категорії призивають лише у визначених законом випадках, а служба для осіб від 60 років і жінок лишається добровільною.

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