Бронирование и отсрочки от мобилизации для религиозных деятелей снова стали предметом судебного разбирательства. На этот раз Восьмой апелляционный суд отказал служителю Свидетелей Иеговы, который оспаривал решение ТЦК о своем призыве на службу.
Мужчина доказывал, что из-за своих убеждений и статуса служителя религиозной общины имеет право на отсрочку. Однако судьи указали, что одной справки от общины для этого недостаточно.
Какую справку не признал суд
Ключевой вывод суда состоит в том, что документ, выданный религиозной общиной, подтверждает лишь факт принадлежности человека к этой организации. Однако он не доказывает, что лицо является именно священнослужителем в понимании закона о мобилизации.
Отсрочка от призыва предоставляется не всем «верующим» или «религиозным деятелям», а только лицам, занимающим должность священнослужителя в зарегистрированной религиозной организации и выполняющим соответствующие обязанности на постоянной основе.
Условие для получения брони
Чтобы получить бронь или отсрочку как священнослужитель, нужно подтвердить не только членство, но и реальный статус. Суд подчеркнул, что формальной справки о принадлежности к Свидетелям Иеговы мало — должна быть подтверждена должность и характер служения.
В деле речь не шла об освобождении от воинской обязанности по религиозным убеждениям. Мужчина пытался отменить мобилизацию через суд, апеллируя именно к статусу служителя, а не к праву на альтернативную службу.
Что стоит знать верующим
- Справка от религиозной общины не дает права на отсрочку автоматически.
- Бронь предоставляют только священнослужителям зарегистрированных религиозных организаций, которые реально выполняют церковные обязанности.
- Спор о законности призыва решается в суде с учетом всех документов, а не одной справки.
Суд окончательно отказал в иске, поэтому мобилизационное распоряжение ТЦК осталось в силе. Это решение становится ориентиром для подобных дел, где верующие ссылаются исключительно на документ от общины.
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