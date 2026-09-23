Бронирование и отсрочки от мобилизации для религиозных деятелей снова стали предметом судебного разбирательства. На этот раз Восьмой апелляционный суд отказал служителю Свидетелей Иеговы, который оспаривал решение ТЦК о своем призыве на службу.

Мужчина доказывал, что из-за своих убеждений и статуса служителя религиозной общины имеет право на отсрочку. Однако судьи указали, что одной справки от общины для этого недостаточно.

Какую справку не признал суд

Ключевой вывод суда состоит в том, что документ, выданный религиозной общиной, подтверждает лишь факт принадлежности человека к этой организации. Однако он не доказывает, что лицо является именно священнослужителем в понимании закона о мобилизации.

Отсрочка от призыва предоставляется не всем «верующим» или «религиозным деятелям», а только лицам, занимающим должность священнослужителя в зарегистрированной религиозной организации и выполняющим соответствующие обязанности на постоянной основе.

Условие для получения брони

Чтобы получить бронь или отсрочку как священнослужитель, нужно подтвердить не только членство, но и реальный статус. Суд подчеркнул, что формальной справки о принадлежности к Свидетелям Иеговы мало — должна быть подтверждена должность и характер служения.

В деле речь не шла об освобождении от воинской обязанности по религиозным убеждениям. Мужчина пытался отменить мобилизацию через суд, апеллируя именно к статусу служителя, а не к праву на альтернативную службу.

Что стоит знать верующим

  • Справка от религиозной общины не дает права на отсрочку автоматически.
  • Бронь предоставляют только священнослужителям зарегистрированных религиозных организаций, которые реально выполняют церковные обязанности.
  • Спор о законности призыва решается в суде с учетом всех документов, а не одной справки.

Суд окончательно отказал в иске, поэтому мобилизационное распоряжение ТЦК осталось в силе. Это решение становится ориентиром для подобных дел, где верующие ссылаются исключительно на документ от общины.

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