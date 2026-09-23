Восьмой апелляционный суд отказал служителю Свидетелей Иеговы, который пытался отменить свой призыв через суд. Судьи объяснили, почему сама по себе справка от религиозной общины не дает права на отсрочку от мобилизации.

Бронирование и отсрочки от мобилизации для религиозных деятелей снова стали предметом судебного разбирательства. На этот раз Восьмой апелляционный суд отказал служителю Свидетелей Иеговы, который оспаривал решение ТЦК о своем призыве на службу.

Мужчина доказывал, что из-за своих убеждений и статуса служителя религиозной общины имеет право на отсрочку. Однако судьи указали, что одной справки от общины для этого недостаточно.

Какую справку не признал суд

Ключевой вывод суда состоит в том, что документ, выданный религиозной общиной, подтверждает лишь факт принадлежности человека к этой организации. Однако он не доказывает, что лицо является именно священнослужителем в понимании закона о мобилизации.

Отсрочка от призыва предоставляется не всем «верующим» или «религиозным деятелям», а только лицам, занимающим должность священнослужителя в зарегистрированной религиозной организации и выполняющим соответствующие обязанности на постоянной основе.

Условие для получения брони

Чтобы получить бронь или отсрочку как священнослужитель, нужно подтвердить не только членство, но и реальный статус. Суд подчеркнул, что формальной справки о принадлежности к Свидетелям Иеговы мало — должна быть подтверждена должность и характер служения.

В деле речь не шла об освобождении от воинской обязанности по религиозным убеждениям. Мужчина пытался отменить мобилизацию через суд, апеллируя именно к статусу служителя, а не к праву на альтернативную службу.

Что стоит знать верующим

Справка от религиозной общины не дает права на отсрочку автоматически.

Бронь предоставляют только священнослужителям зарегистрированных религиозных организаций, которые реально выполняют церковные обязанности.

Спор о законности призыва решается в суде с учетом всех документов, а не одной справки.

Суд окончательно отказал в иске, поэтому мобилизационное распоряжение ТЦК осталось в силе. Это решение становится ориентиром для подобных дел, где верующие ссылаются исключительно на документ от общины.

Ранее Politeka сообщала, как переоформить отсрочку через ЦНАП.

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