Восьмий апеляційний суд відмовив служителю Свідків Єгови, який намагався скасувати свій призов через суд. Судді пояснили, чому сама лише довідка від релігійної громади не дає права на відстрочку від мобілізації.

Бронювання та відстрочки від мобілізації для релігійних діячів знову стали предметом судового розгляду. Цього разу Восьмий апеляційний суд відмовив служителю Свідків Єгови, який оскаржував рішення ТЦК про свій призов на службу.

Чоловік доводив, що через свої переконання та статус служителя релігійної громади має право на відстрочку. Проте судді вказали, що самої довідки від громади для цього недостатньо.

Яку довідку не визнав суд

Ключовий висновок суду полягає в тому, що документ, виданий релігійною громадою, підтверджує лише факт належності людини до цієї організації. Однак він не доводить, що особа є саме священнослужителем у розумінні закону про мобілізацію.

Відстрочка від призову надається не всім «вірянам» чи «релігійним діячам», а лише особам, які обіймають посаду священнослужителя у зареєстрованій релігійній організації і виконують відповідні обовʼязки на постійній основі.

Умова для отримання броні

Щоб отримати бронь чи відстрочку як священнослужитель, потрібно підтвердити не лише членство, а й реальний статус. Суд наголосив, що формальної довідки про належність до Свідків Єгови замало — має бути підтверджено посаду і характер служіння.

У справі не йшлося про звільнення від військового обов'язку за релігійними переконаннями. Чоловік намагався скасувати мобілізацію через суд, апелюючи саме до статусу служителя, а не до права на альтернативну службу.

Що варто знати вірянам

Довідка від релігійної громади не дає права на відстрочку автоматично.

Бронь надають лише священнослужителям зареєстрованих релігійних організацій, які реально виконують церковні обовʼязки.

Спір про законність призову вирішується в суді з урахуванням усіх документів, а не самої довідки.

Суд остаточно відмовив у позові, тож мобілізаційне розпорядження ТЦК лишилося чинним. Це рішення стає орієнтиром для подібних справ, де віряни посилаються винятково на документ від громади.

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