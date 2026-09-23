Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 24 по 30 сентября показывает заметные осадки два раза за неделю: в четверг, 24 сентября, и в среду, 30 сентября, а максимальная температура днем поднимется до +19° в воскресенье, 27 сентября.

Прогноз погоды на предыдущую неделю уже предупреждал о дождях в Киевской области, а новая неделя с 24 по 30 сентября принесет синоптикам новый вызов: максимум днем поднимется до +19°, а минимум составит всего +13°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Киевской области в течение недели с 24 по 30 сентября будут колебаться от +13° до +19°.

В четверг, 24 сентября, небо затянут облака, а днем воздух прогреется лишь до +13°, ночью термометры покажут +10°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 25 сентября, облачность будет переменной, без осадков. Столбики термометров днем поднимутся до +17°, а ночью опустятся до +8°.

В субботу, 26 сентября, ожидается облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Днем воздух прогреется до +17°, ночью — до +11°.

В воскресенье, 27 сентября, небо будет малооблачным. Температура днем удержится на отметке +19° — это самый теплый день недели, а ночью похолодает до +9°.

В понедельник, 28 сентября, погода останется малооблачной, без осадков. Днем термометры покажут +19°, ночью — +10°.

Во вторник, 29 сентября, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух днем прогреется до +17°, ночью — до +11°.

В среду, 30 сентября, снова облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки. Днем температура составит +18°, ночью — +13°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 27 сентября, с дневной температурой +19°, а самым прохладным — четверг, 24 сентября, когда днем будет лишь +13°. Перепад температур за неделю составляет 6°. Осадки прогнозируют два раза — в четверг, 24 сентября, и в среду, 30 сентября.

В дни с осадками — четверг, 24 сентября, и среду, 30 сентября, — синоптики советуют брать зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги. Поскольку ночью температура опускается до +8-+9°, стоит одеваться в несколько слоев одежды, особенно это касается пожилых людей и детей.

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