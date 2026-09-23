В четверг, 24 сентября, стоит сосредоточиться на честном взгляде на собственные достижения и на людях, которые могут повлиять на карьеру или отношения.

Четверг, 24 сентября, обещает быть днем итогов и неожиданных встреч. Кому-то звезды дарят удачное совпадение обстоятельств, а кому-то предлагают честно взглянуть на пройденный путь и сделать выводы. Свой прогноз на этот день опубликовало издание Horoscope.com, и у каждого знака свой акцент.

Овен

У Овнов сегодня особый день: духовные стремления и карьерные планы наконец совпадают, и ни одна из сфер не пострадает. Идею, которую кто-то предложит через друга или коллегу, не стоит сразу отбрасывать — именно она может стать ключом к соединению двух важных частей жизни. Будьте открыты к советам и не бойтесь комбинировать разные направления вместо выбора «или-или».

Телец

Вечером стоит быть особенно приветливым и обаятельным — вероятен разговор с человеком, способным повлиять на вашу карьеру. Интуиция подскажет, кто это, уже в начале диалога. Если между вами возникнет хорошая химия, это лишь усилит эффект. Независимо от того, будет ли эта встреча романтической или деловой, есть шанс, что именно этот вечер запомнится как точка позитивных перемен.

Близнецы

Последние несколько недель вы углублялись в себя, оценивая, что работает в вашей жизни, а что уже отжило свое. Похоже, вы готовы к серьезным переменам — будь то отношения, зашедшие в рутину, или карьера, требующая полного пересмотра. Доверьтесь собственным инстинктам, планируя дальнейшее развитие: именно они сейчас ваш лучший проводник.

Рак

Вы чувствуете готовность к чему-то новому и другому. Текущие обстоятельства — удачный момент, чтобы превратить давнюю мечту в реальность: начать работать на себя или отказаться от одних отношений в пользу других. Изменения, которые вы внедряете сейчас, стоит делать смелыми и далеко идущими — иначе долго придется ждать возвращения такого же запала и оптимизма.

Лев

День подойдет для честного самоанализа. Какие цели удалось достичь за последние месяцы, а какие остались нереализованными? Попробуйте честно вспомнить, могли бы вы действовать иначе, и хотели бы изменить подход в будущем. Стоит записать свои успехи и разочарования на бумаге — этот список станет ориентиром и существенно поможет держаться курса.

Дева

Сегодня вы почувствуете, что чистый лист бумаги — это шанс на новое начало. Появится прилив оптимизма относительно будущего, цели станут яснее, а разум — острее. Главное — не дать фантазиям овладеть реальностью: держите фокус на достижимых целях вместо того, чтобы тратить время и энергию на пустые мечты.

Весы

Возможно, вы уже готовы к серьезным карьерным переменам. Стресс и долгие часы в офисе могли окончательно истощить терпение. В наш век технологий точно существует способ проводить больше времени дома без потери качества работы — просто обдумайте это несколько дней. Если предложите руководству реалистичную альтернативу, реакция может оказаться приятно неожиданной.

Скорпион

Интуиция сегодня работает на полную мощность, делая вас особенно чувствительными к чужим самым глубоким эмоциям. Кажется, будто все вокруг настроены на открытость и честность, стремясь стать настоящей версией себя. Найдите в плотном графике время, чтобы переосмыслить собственные разочарования и достижения — и будьте максимально искренними с собой.

Стрелец

Без лишнего давления, но стоит честно оценить свою карьеру. Все ли идет хорошо? Какие последние достижения достойны внимания, а какие цели до сих пор не реализованы? Если ответы не удовлетворяют, настало время для решительных перемен. Если работа больше не вдохновляет, ищите ту, что вдохновит — жизнь не черновик, поэтому двигайтесь вперед без лишних промедлений.

Козерог

Время благоприятно для всего, что касается финансов. Если давно думаете подписать контракт, принять новую должность или приобрести недвижимость — это удачный момент действовать. Продумайте стратегию, как стать еще успешнее в денежных вопросах в будущем. Навыков у вас достаточно, просто применяйте их внимательнее — и результат не заставит себя ждать.

Водолей

Сегодня вы получите полезную финансовую информацию — возможно, узнаете о новой инвестиционной возможности или услышите о вакансии, которая отлично вам подходит. Хороший день, чтобы задуматься об альтернативном пути развития: даже если текущий вариант неплох, всегда стоит рассмотреть и другие дороги.

Рыбы

Романтические отношения сегодня могут ощущаться лучше, чем когда-либо. Общение налажено, а взаимопонимание чувств партнера — на высоком уровне. Это прекрасный повод почувствовать благодарность за теплую, вдохновляющую связь с человеком, который вас любит. Возможно, именно сейчас стоит обсудить переход отношений на новый уровень — партнер точно будет открыт к разговору.