Швеция увеличила выплаты иностранцам, которые добровольно возвращаются в страну происхождения, — до 350 тысяч крон на взрослого. Но украинцев с временной защитой эта программа не охватывает.

Выплаты для украинцев за границей снова оказались в центре внимания — на этот раз из-за решения Швеции пересмотреть размер денежной помощи за добровольное возвращение в страну происхождения. В соцсетях активно распространяется информация, будто Швеция платит украинцам сотни тысяч крон за возвращение домой, однако на самом деле условия программы гораздо уже.

Как сообщает ТСН, Швеция действительно увеличила выплаты иностранцам, которые решили добровольно вернуться в страну своего происхождения. Максимальный размер помощи составляет 350 тысяч шведских крон на одного взрослого — это около 32 тысяч евро.

Для семей шведская сторона предусмотрела отдельные лимиты. Супругам могут выплатить до 500 тысяч крон, то есть примерно 45,7 тысячи евро. За каждого ребенка предусмотрена дополнительная выплата около 2300 евро, а общая максимальная сумма для одной семьи достигает 600 тысяч крон — около 55 тысяч евро.

Получат ли деньги украинцы

Однако рассчитывать на эти суммы могут не все. Украинцы, которые находятся в Швеции по программе временной защиты, в категорию получателей не входят. Шведская миграционная служба ограничивает программу иностранцами, которые имеют временное разрешение на проживание на определенных основаниях — в частности, речь идет о людях со статусом беженца, квотных беженцах и тех, кто получил разрешение через воссоединение семьи с лицом, имеющим статус беженца.

Временная защита для украинцев является отдельным статусом, поэтому его наличие само по себе не дает права на выплату за добровольное возвращение. Также на помощь не рассчитаны люди, которые приехали в Швецию по рабочей или студенческой визе, а также те, кто уже получил гражданство Швеции.

Как получить выплату и кто имеет право

То есть распространенная в соцсетях формулировка о том, что «Швеция платит украинцам 350 тысяч крон за возвращение домой», не соответствует действительности. Сама сумма выплаты существует, но программа не распространяется на украинцев лишь потому, что они находятся в стране по временной защите. Чтобы претендовать на деньги, нужен именно статус беженца, квотного беженца или разрешение на проживание через воссоединение семьи с лицом, имеющим такой статус.

В то же время для украинцев, которые остаются в Швеции, действуют другие механизмы поддержки. Взрослый человек может получать около 500 евро в месяц, а при отсутствии официальной работы государство может оплачивать аренду жилья. Условия зависят от конкретной ситуации человека и его статуса, а получение персонального номера открывает доступ к государственным сервисам, скидкам и социальной поддержке.

Ранее Politeka сообщала, новые выплаты и две недели отдыха: что изменится для семей с детьми с инвалидностью.