Швеція збільшила виплати іноземцям, які добровільно повертаються до країни походження, — до 350 тисяч крон на дорослого. Але українців із тимчасовим захистом ця програма не охоплює.

Виплати для українців за кордоном знову опинилися в центрі уваги — цього разу через рішення Швеції переглянути розмір грошової допомоги за добровільне повернення до країни походження. У соцмережах активно поширюється інформація, нібито Швеція платить українцям сотні тисяч крон за повернення додому, однак насправді умови програми набагато вужчі.

Як повідомляє ТСН, Швеція справді збільшила виплати іноземцям, які вирішили добровільно повернутися до країни свого походження. Максимальний розмір допомоги становить 350 тисяч шведських крон на одного дорослого — це близько 32 тисяч євро.

Для сімей шведська сторона передбачила окремі ліміти. Подружжю можуть виплатити до 500 тисяч крон, тобто приблизно 45,7 тисячі євро. За кожну дитину передбачена додаткова виплата близько 2300 євро, а загальна максимальна сума для однієї родини сягає 600 тисяч крон — близько 55 тисяч євро.

Чи отримають гроші українці

Однак розраховувати на ці суми можуть не всі. Українці, які перебувають у Швеції за програмою тимчасового захисту, до категорії отримувачів не входять. Шведська міграційна служба обмежує програму іноземцями, які мають тимчасовий дозвіл на проживання на певних підставах — зокрема, йдеться про людей зі статусом біженця, квотних біженців і тих, хто отримав дозвіл через возз'єднання сім'ї з особою, яка має статус біженця.

Тимчасовий захист для українців є окремим статусом, тому його наявність сама по собі не дає права на виплату за добровільне повернення. Також на допомогу не розраховані люди, які приїхали до Швеції за робочою або студентською візою, а також ті, хто вже отримав громадянство Швеції.

Як отримати виплату та хто має право

Тобто поширене в соцмережах формулювання про те, що «Швеція платить українцям 350 тисяч крон за повернення додому», не відповідає дійсності. Сама сума виплати існує, але програма не поширюється на українців лише через те, що вони перебувають у країні за тимчасовим захистом. Щоб претендувати на гроші, потрібен саме статус біженця, квотного біженця або дозвіл на проживання через возз'єднання сім'ї з особою, яка має такий статус.

Водночас для українців, які залишаються у Швеції, діють інші механізми підтримки. Доросла людина може отримувати близько 500 євро на місяць, а за відсутності офіційної роботи держава може оплачувати оренду житла. Умови залежать від конкретної ситуації людини та її статусу, а отримання персонального номера відкриває доступ до державних сервісів, знижок і соціальної підтримки.

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