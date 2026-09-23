Риск дефицита лекарств в Киеве возник после того, как 23 сентября во время массированной атаки российские дроны атаковали фармацевтический завод «Дарница». Предприятие выпускает популярные обезболивающие и жаропонижающие препараты, которые киевляне покупают каждый день.

Дефицит топлива в Киеве после ударов РФ уже обсуждают водители — теперь о риске дефицита лекарств в Киеве заговорили после того, как в среду, 23 сентября, российские дроны атаковали фармацевтический завод «Дарница».

«Дарница» — один из крупнейших производителей лекарств в Украине. Завод выпускает обезболивающие и жаропонижающие препараты, которые чаще всего покупают без рецепта: Цитрамон, Парацетамол, Анальгин, ацетилсалициловую кислоту и Ибупрофен.

Именно эти лекарства — основа большинства домашних аптечек. Их принимают при головной боли, простуде и повышенной температуре, поэтому любая длительная остановка производства может быстро сказаться на наличии препаратов на полках столичных аптек.

Что известно о последствиях удара

Об атаке на завод сообщило издание «Київщина 24». Атака произошла утром 23 сентября во время массированного налета дронов на Киев. Сейчас на предприятии оценивают масштаб повреждений и время, которое понадобится для восстановления выпуска продукции.

Какие препараты под угрозой

Вопрос прежде всего касается жаропонижающих и обезболивающих средств, которые «Дарница» выпускает в больших объемах. Речь идет о возможном временном дефиците Цитрамона, Парацетамола, Анальгина, ацетилсалициловой кислоты и Ибупрофена, а не о полном их исчезновении.

Аптечные сети обычно держат запасы на складах, поэтому в первые дни после удара ситуация, вероятно, будет оставаться стабильной. В то же время наличие конкретных позиций может отличаться в зависимости от аптеки.

Что делать киевлянам

Ажиотажный спрос сам по себе может опустошить полки быстрее, чем последствия удара. Если нужного препарата нет в одной аптеке, стоит проверить наличие в других сетях или уточнить у фармацевта, какой аналог с тем же действующим компонентом можно приобрести.

Ранее Politeka сообщала, дефицит лекарств в Киеве: жителей города предупредили, какие препараты могут временно исчезнуть из аптек.

Также Politeka сообщала, дефицит продуктов в Киевской области: эксперты объяснили, с какими товарами возникают самые большие сложности.